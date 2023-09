Fan Indonesia Diajak Panaskan Atmosfer Final FIBA World Cup

Jakarta, Beritasatu.com - Perhelatan FIBA World Cup 2023 telah sampai babak semifinal. Empat tim, yakni Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan Kanada telah memastikan akan bersaing memperebutkan tiket ke babak final.

Babak semifinal akan mempertemukan Kanada vs Serbia dan Jerman vs Amerika Serikat di Mall of Asia Arena, Manila.

Meski tak lagi digelar di Jakarta, Indonesia, tetapi gaung FIBA World Cup 2023 masih terasa. Apalagi, ada salah satu tim lulusan dari Jakarta, yakni Kanada yang lolos ke semifinal setelah menaklukkan Slovenia 100-89, Rabu (6/9/2023) malam WIB.

Tidak hanya tim-tim peserta saja yang melanjutkan perjuangannya di Manila, fan basket asal Indonesia juga berkesempatan melanjutkan antusiasmenya dengan datang langsung menyaksikan Final FIBA World Cup 2023.

Dua fan Indonesia, Harris Dwiguna dari Bandung, Novia Riani Putri, dan Praylli Goldian Haman mendapatkan kesempatan menonton langsung final FIBA World Cup di Manila dan terbang ke Manila pada 9 September mendatang. Kesempatan itu diberikan Footlocker setelah keduanya memenangi kontes Konten Media Sosial (UGC) bertajuk "The Starting Five Challenge".

"Kami sangat senang dapat mengirimkan Harris Dwiguna dan Novia Riani Putri ke Manila untuk pengalaman sekali seumur hidup ini. Ini menjadi cara kami mengapresiasi mereka dengan ikut ambil bagian dari pesta olahraga dunia," kata Nino Priambodo, general manager PT MAP Aktif Adiperkasa dan juru bicara untuk Foot Locker Indonesia dikutip dari Antara, Kamis (7/9/2023).

Fan atau pecinta basket Indonesia memang sudah menyambut antusias perhelatan FIBA World Cup 2023. Apalagi Jakarta, Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah.

Antusiasme ini ditunjukkan dengan jumlah penonton yang hadir menyaksikan laga grup di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa jumlah penonton Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia melebihi penonton saat turnamen ini diselenggarakan di dua negara lain, Jepang dan Filipina. Total, sebanyak 111.000 orang menyaksikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta.

"Ini memecahkan penonton basket terbanyak di Indonesia dengan 111.000. Luar biasa, ini jadi yang paling tinggi di antara pertandingan di Jepang dan Filipina," kata Erick Thohir saat menyaksikan hari terakhir Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia Arena, Minggu (3/9/2023).

