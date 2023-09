Jadwal 16 Besar China Open 2023 Hari Ini: Pramudya/Yeremia vs Fikri/Bagas, Jojo dan Shesar Main

Changzhou, Beritasatu.com – Delapan wakil Indonesia hari ini, Kamis (7/9/2023) akan berjuang memperebutkan tiket ke perempat final China Open 2023. Dua di antaranya akan bentrok, yakni di nomor ganda putra yang mempertemukan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Rambitan vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Keduanya sudah tiga kali bertemu dan sementara Fikri/Bagas unggul kemenangan 3-2.

Di nomor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito dan Jonatan Christie siap tampil. Shesar akan menghadapi Ng Tze Yong. Keduanya pernah sekali bertemu di babak 32 besar All England 2023 yang berakhir untuk kemenangan Ng Tze Yong 21-9, 21-12.

Setelah laga Shesar dilanjutkan dengan perjuangan Jonatan Christie yang akan menghadapi Brian Yang. Ini akan menjadi laga tidak mudah buat Jojo, panggilan Jonatan Christie. Pasalnya rekor pertemuan keduanya saat ini imbang 1-1. Dalam pertemuan terakhir di India Open 2023, Jojo menang 21-14, 21-9 atas pemain Kanada tersebut.

Dari nomor ganda campuran ada tiga wakil, yakni Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Dejan/Gloria harus menghadapi unggulan pertama asal tuan rumah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Dalam dua pertemuan, Dejan/Gloria belum pernah menang.

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2023

Lapangan 1

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Shesar Hiren Rhustavito vs Ng Tze Yong

Jonatan Christie vs Brian Yang

Lapangan 2

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yan Kian Meng/Lai Pei Jing

Lapangan 3

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Rambitan vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

