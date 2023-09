Jadwal China Open 2023: Indonesia Pastikan 1 Tiket Semifinal

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia memastikan satu tiket semifinal China Open 2023 karena dua wakilnya akan bertemu di babak delapan besar hari ini, yaitu tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito melawan Jonatan Christie, Jumat (8/9/2023), di Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium di Changzhou, Tiongkok.

Wakil Indonesia lainnya yang akan tampil dalam perempat final hari ini adalah ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Jonatan Christie atau Jojo lolos ke perempat final setelah menundukkan pebulu tangkis Kanada, Brian Yang. Jojo harus bermain tiga set melawan Brian Yang. Kalah 12-21 di gim pertama, Jojo bangkit dan menyelesaikan dua gim berikutnya dengan kemenangan 21-15, 21-14. Jojo melaju setelah bertarung 57 menit.

Shesar mengikuti jejak Jojo lolos ke delapan besar. Pemain asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini berhasil memastikan tiket perempat final setelah menaklukkan wakil Malaysia Ng Tze Yong juga melalui pertandingan rubber-game 18-21, 21-11, dan 22-20. Shesar memastikan langkah ke babak selanjutnya setelah bermain 1 jam 14 menit.

Shesar sangat bersyukur bisa lolos ke perempat final apalagi tiket ini diraih dengan tidak mudah, Dia sempat tertinggal cukup jauh dan bahkan lawan sudah meraih match point lebih dulu.

"Kunci kemenangan saya adalah fokus dan tenang walau lawan tinggal satu poin lagi tapi belum selesai. Saya coba menampilkan yang maksimal saja," ujar pemain berusia 29 tahun ini.

Kedua pebulu tangkis Indoensia ini pernah lima kali di bertemu kejuaraan resmi dan Jojo menang 4 kali. Terakhir keduanya berhadapan di Indonesia Masters 2023 dan dimenangkan Jojo dengan skor 21-16 dan 21-15.

Tiket delapan besar juga disabet Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ganda putri peringkat kedelapan ini menundukkan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong dari Korea Selatan 21-16, 21-18. Apriyani/Fadia menghentikan Jeong/Kim dalam waktu 57 menit.

Di babak perempat final, mereka akan bertemu unggulan kedua Baek Ha Na/Lee So Hee. Pasangan Korea Selatan ini melaju ke delapan besar setelah mengalahkan Vivian Hoo/Lim Chiew Sien dari Malaysia, 21-17, 21-14. Apriyani/Fadia pernah tiga kali bertemu dan Baek/Lee dan kalah dua kali. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada BWF World Championship bulan lalu. Saat itu Apriyani/Fadia menang 21-12 dan 21-14.

Ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana lolos ke perempat final setelah menaklukkan wakil sesama Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Rambitan, dengan skor, 21-16 dan 21-18. Fikri/Bagas menaklukkan Pramudya/Yeremia dalam waktu 32 menit.

"Dari pertandingan hari ini, bertemu teman sendiri pasti ada tekanannya, pasti ada tegangnya tapi kami coba mengatasi itu di lapangan," ujar Bagas Maulana setelah mengalahkan Pramudya/Yeremia.

Menurut Bagas, kunci kemenangan mereka adalah komunikasi yang cair antara dirinya dan Fikri. Mereka saling mengingatkan dan menyemangati satu sama lain.

"Memang Pram/Yere terlihat kurang percaya diri di pertandingan kali ini apalagi Pram sempat meminta spray di kakinya tadi, mungkin itu juga mengganggu mereka untuk tampil prima," kata Bagas lagi.

Di babak delapan besar, Fikri/Bagas akan menghadapi unggulan keenam dari Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya.

Fikri juga berkomentar soal melawan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae di perempat final hari ini. Pasangan Korea Selatan itu adalah juara BWF World Championship pekan lalu. "Di perempat final kami melawan juara dunia, kami tidak boleh gentar, ini akan menjadi pertemuan pertama kami. Dicoba saja biar tahu kemampuan kami sampai di mana. Sekarang fokus di istirahat dan pikirannya," ujar Fikri.

Babak perempat final akan dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 09.00 WIB.

Jadwal Wakil Indonesia di perempat final China Open 2023, Jumat (8/9/2023):

Lapangan 1

Apriyani Rahayu vs Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) partai 6

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) partai 9

Lapangan 3

Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Jonatan Christie (Indonesia) partai 2

