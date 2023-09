Menpora: Indonesia Arena Siap Gelar UFC Tahun Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan Indonesia Arena dipersiapkan menjadi venue kejuaraan pertarungan bela diri campuran Ultimate Fighting Championship atau UFC pada tahun 2024 mendatang di Jakarta.

"Kita pemerintah Indonesia memfokuskan Indonesia Arena ini menjadi venue atau tempat berlangsungnya laga UFC," kata Dito kepada Beritasatu.com di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

BACA JUGA Ikuti Jeka Saragih, 4 Petarung Indonesia Siap Berlaga Road to UFC

Menpora Dito menegaskan Indonesia siap menjadi tuan rumah UFC dan tinggal menunggu waktu saja. Ia mengungkap Senior Vice President UFC, Kevin Chang dan Vice President Operations, Leanne Chu sempat berkunjung langsung memantau Indonesia Arena.

ADVERTISEMENT

"Dua petinggi UFC dunia itu melihat secara langsung Indonesia Arena. Memang tampaknya menuju tahap finalisasi. Kita doakan saja semoga berjalan lancar dan cepat," ungkap dia.

Dari hasil diskusi menpora dan petinggi UFC, dibutuhkan persiapan minimal setahun agar benar-benar matang.

"Jadi kalau sekarang September, bisa jadi pertengahan 2024. Saya minta paling lebih cepat agar bisa di Maret 2024 mendatang. Ini karena kita Indonesia memang serius menggelar kejuaraan ini," papar Menpora Dito.

Diketahui UFC memang sudah punya hubungan baik dengan Indonesia. Hal itu dibuktikan lewat kerja sama KOBI dan One Pride MMA dalam mengirimkan petarung untuk mentas di Road to UFC. Sudah dua kali petarung MMA Indonesia dari One Pride MMA mentas di ajang Road to UFC.

Bagikan