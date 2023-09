Jadwal China Open 2023 Hari Ini: Jojo vs Axelsen di Semifinal

Changzhou, Beritasatu.com – Tunggal putra, Jonatan Christie menjadi satu-satunya harapan Indonesia meraih gelar di China Open 2023. Jojo panggilan Jonatan Christie lolos ke semifinal setelah mengalahkan rekannya, Shesar Hiren Rhustavito 21-12, 21-17 di Olympic Sports Center Gymnasium, Jumat (8/9/2023).

Namun, di babak semifinal Jojo diadang lawan berat, yakni unggulan pertama Viktor Axelsen. Jojo yang menempati unggulan kelima sudah 10 kali bertemu dengan pemain Denmark tersebut.

Hasilnya, Jojo baru dua kali menang atas Axelsen. Kemenangan terakhir Jojo atas Axelsen diraih di semifinal Prancis Open 2019 lalu. Ketika itu Jojo menang 7-21, 22-20, dan 21-19. Setelah itu Jojo menelan lima kekalahan beruntun.

Sementara itu, tuan rumah Tiongkok meloloskan lima wakilnya di semifinal. Mereka adalah Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (ganda putri), Chen Yu Fei (tunggal putri), Shi Yu Qi dan Lu Guang Zu (tunggal putra) serta Kaing Wei Keng/Wang Chang (ganda putra).

Jadwal semifinal China Open 2023

Lapangan 1

Ganda Campuran: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Ganda Campuran: Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs Thom Gicquel/Delphine Delrue

Ganda Putri: Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Tunggal Putri: Chen Yu Fei vs Akane Yamaguchi

Tunggal Putra: Viktor Axelsen vs Jonatan Christie

Tunggal Putra: Shi Yu Qi vs Lu Guang Zu

Ganda Putra: Takuro Hoki/Yugo Kobayashi vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Ganda Putra: Aaron Chia/Soh Wooi Yok vs Kang min Hyuk/Seo Seung Jae