Tanpa Wakil Indonesia, Ini Jadwal Final China Open 2023

Changzhou, Beritasatu.com – Turnamen China Open 2023 telah sampai di babak final, Minggu (10/9/2023). Sayangnya, tidak ada wakil Indonesia yang berhasil lolos ke partai puncak turnamen super 1.000 ini.

Satu-satunya wakil Indonesia Jonatan Christie tersingkir di babak semifinal setelah dikalahkan Viktor Axelsen 17-21, 14-21, Sabtu (9/9/20230 kemarin.

Tuan rumah Tiongkok dan Korea Selatan sama-sama menempatkan tiga wakilnya di final China Open 2023.

Tiga wakil Tiongkok yakni pasangan Chen Qing Chen/Jia Yia Fan (ganda putri), Lua Guang Zu (tunggal putri), dan Liang Wei Keng/Wang Chang (ganda putra).

Sedangkan, tiga wakil Korea adalah Seo Seung Jae/Chae Yu Jun (ganda campuran), Baek Ha Na/Lee So Hee (ganda putri), dan An Se Young (tunggal putri).

Jadwal Final China Open 2023:

Ganda Campuran: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung vs Thom Gicquel/Delphine Delrue

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yia Fan vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Tunggal Putri: An Se Young vs Akane Yamaguchi

Tunggal Putra: Viktor Axelsen vs Lu Guang Zu

Ganda Putra: Liang Wei Keng/Wang Chang vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik