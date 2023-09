Coco Gauff Rebut Gelar Juara US Open 2023

New York, Beritasatu.com - Petenis putri Amerika, Coco Gauff sukses meraih gelar Grand Slam di US Open 2023 (AS Terbuka) setelah mengalahkan Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, dan 6-2, pada laga di Arthur Ashe Stadium, New York, (9/9/2023) waktu setempat.

Sukses petenis berusia 19 tahun ini menandai pertama kalinya seorang wanita Amerika memenangi turnamen tersebut sejak 2017.

Selain itu gelar Coco Gauff ini menjadi pertama kalinya seorang remaja Amerika memenangi gelar sejak petenis hebat Serena Williams melakukannya pada tahun 1999.

Kemenangan ini akan mendongkrak peringkat Coco Gauff dari ranking enam ke tiga.

Gelar juara US Open 2023 menjadi pencapaian tertinggi Coco Gauff setelah dia sebelumnya mencapai final besar pertamanya di Prancis Terbuka tahun lalu dan finis sebagai runner-up.

Ekspresi petenis wanita Amerika Coco Gauff memenangi US Open 2023.

Selebrasi dilakukan Gauff dengan menjatuhkan diri ke lapangan setelah mengemas poin kemenangan. Dia kemudian naik ke tribun dan memeluk orang tuanya. "Kamu berhasil!," ucap sang ibunda.

US Open tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun kesetaraan hadiah yang tunai antara petenis perempuan dan laki-laki di turnamen tersebut. Tuntutan kesetaraan hadiah uang tunai pertama kali dicetuskan legenda tenis Billie Jean King.

Ketika itu Billie Jean King mengancam dia dan peserta wanita lainnya tidak akan bermain pada tahun 1973 tanpa adanya perubahan dalam perbedaan hadiah uang tunai.