One Fight Night 15: Thanh Le vs Ilya Freymanov Perebutkan Gelar Juara Dunia

Penulis: Iman Rahman Cahyadi | Editor: CAH

Minggu, 10 September 2023 | 11:03 WIB URL berhasil di salin.

Ajang One Championship bertajuk One Fight Night 15 menyajikan sebuah laga perebutan gelar tambahan antara Thanh Le melawan Ilya Freymanov. (One Championship)

