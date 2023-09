Hong Kong Open 2023: 10 Wakil Indonesia Main Hari Ini, Ada Ginting dan Jojo

Hong Kong, Beritasatu.com – Sebanyak 10 wakil Indonesia akan berjuang di babak 32 besar Hong Kong Open 2023 pada hari ini, Rabu (13/9/2023). Tiga di antaranya adalah tunggal putri, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Ginting akan menghadapi pemain Kanada, Bryan Yang. Keduanya sudah dua kali bertemu dan Ginting belum terkalahkan.

Sedangkan, Jojo-panggilan Jonatan Christie bertemu pemain tuan rumah, Ng Ka Long Angus. Laga ini dipastikan sengit karena skor pertemuan keduanya saat ini imbang 5-5.

Tunggal putra lainnya, Chico akan menghadapi Wang Tzu Wei. Ini akan jadi pertemuan kedua setelah yang pertama di semifinal Taiwan Open 2023 dimenangkan Chico.

Dua wakil tunggal putri Indonesia, yakni Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Gregoria Mariska Tunjung juga akan main. Putri KW bertemu Nozomi Okuhara. Keduanya pernah sekali bertemu di Australian Open 2022 dan dimenangi Nozumi.

Sementara itu, Gregoria akan menghadapi pemain Thailand, Busanan Ongbamrungphan. Keduanya sudah tujuh kali bertemu dan sementara Gregoria unggul 4-3.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar Hong Kong Open 2023 Hari Ini

Anthony Sinisuka Ginting vs Bryan Yang

Putri Kusuma Wardani vs Nozomi Okuhara

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Wang Tzu Wei

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Jhe Hue/Hsu Ya Ching

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen

Gregoria Mariska Tunjung vs Busanan Ongbamrungphan

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Thom Gicquel/Delphine Delrue