Perjuangan Timnas U-23 Indonesia Berlanjut di Asian Games 2022, Ini Jadwalnya

Jakarta, Beritasatu.com - Perjuangan Timnas U-23 Indonesia akan berlanjut kembali. Setelah misi merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 berhasil diraih, kini Garuda Muda akan berjuang di Asian Games 2022.

Ada 23 tim yang akan bersaing di cabang sepak bola Asian Games 2022. Mereka terbagi dalam enam grup yang berisikan 3-4 tim. Grup D menjadi satu-satunya yang dihuni tiga tim, yakni Jepang, Palestina, dan Qatar.

Timnas U-23 Indonesia berada di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah Kirgistan pada 19 September 2023 mendatang.

Dua hari berselang giliran Taiwan akan dihadapi. Kedua tim baru saja bertemu di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang dimenangi Timnas U-23 dengan skor telak 9-0 pada 9 September lalu.

Lawan terakhir grup yang akan dihadapi adalah Korea Utara pada 24 September mendatang. Korea Utara akan menjadi lawan terberat Indonesia di Grup F.

Hanya juara dan runner up grup yang berhak lolos ke babak knock out atau 16 besar. Selain itu masih ada empat slot lagi yang akan diperebutkan tim dengan menjadi peringkat ketiga terbaik.

Mengingat perbedaan jumlah tim di grup, maka hasil pertandingan melawan tim juru kunci tidak dihitung untuk perebutan posisi ketiga terbaik.

Babak 16 besar akan digelar pada 27 dan 28 September.

Untuk ajang Asian Games 2022 ini hanya kategori usia yang diterapkan pada pemain timnas sepakbola adalah 24 tahun (U-24) atau kelahiran maksimal 1 Januari 1999. selain itu, tiga pemain senior diizinkan untuk disertakan masing-masing tim.



Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022:

19 September: Timnas Indonesia U-23 vs Kyrgyzstan di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua

21 September: Taiwan vs Timnas Indonesia U-23 Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua

24 September: Korea Utara Vs Timnas Indonesia U-23 di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua