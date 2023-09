Hong Kong Open 2023: Indonesia Loloskan 7 Wakil ke Perempat Final, Fajar/Rian Tersingkir

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia meloloskan tujuh wakil ke perempat final Hong Kong Open 2023. Namun, ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gagal melaju, Kamis (14/9/2023).

Ketujuh wakil yang melaju ke delapan besar, yakni tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putra Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, 2 ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Tim Merah Putih sebenarnya meloloskan 13 wakil ke 16 besar. Namun, enam di antaranya gugur termasuk ganda nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka menyerah ke[ada Fang Chiih Lee/Fang Jen Lee dari Taiwan 16-21, 19-21.

Sementara juara All England 2023, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, menyerah kepada rekan sesama Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

ADVERTISEMENT

Gregoria Mariska Tunjung melenggang ke babak perempat final setelah menaklukkan Yeo Jia Min. Dalam pertandingan selama 30 menit, Gregoria mengemas kemenangan 21-11, 21-18. Ini menjadi kemenangan kelima Gregoria dalam delapan pertemuan dengan pemain Singapura tersebut.

BACA JUGA Hong Kong Open 2023: Jojo Menang Setelah Masalah di Perut Hilang

“Di gim pertama lawan seperti belum siap dengan keadaan jadi gampang banget buat saya dapat poin dan unggul cukup meyakinkan. Hal itu yang membuat percaya diri saya naik untuk bekal di gim kedua,” kata Gregoria seusai pertandingan.

Ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memenangi laga bersaudara melawan rekannya, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di babak 16 besar Hong Kong Open 2023. Leo/Rolly mengemas kemenangan 21-15, 21-17.

Dari sektor ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tanpa banyak kesulitan menyingkirkan pasangan India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela. Hanya butuh waktu selama 36 menit buat Apriyani/Fadia mengemas kemenangan dua gim dengan skor 21-8. 21-14.

Hasil berbeda diraih dua pasangan ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak 16 besar Hong Kong Open 2023.

Pramudya/Yeremia tidak bisa melanjutkan langkahnya setelah dikalahkan pasangan Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi. Dalam pertandingan dua gim selama 45 menit, Pramudya/Yeremia kalah 19-21, 16-21. Ini menjadi kekalahan pertama Pramudya/Yeremia dalam empat pertemuan.

Di pertandingan lainnya, pasangan senior Ahsan/Hendra masih menunjukkan tajinya di babak 16 besar. Mereka lolos ke babak perempat final setelah mengalakan pasangan Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming Tse.

Hanya butuh waktu selama 27 menit buat Ahsan/Hendra menuntaskan laga dengan kemenangan 21-19, 21-14. Selanjutnya di babak perempat final, Ahsan/Hendra akan menghadapi Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi yang sebelumnya mengalahkan Pramudya/Yeremia.

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, melaju ke delapan besar setelah menundukkan wakil tuan rumah, Lee Cheuk Yiu. Jojo, panggilan Jonatan Christie, berhasil tampil dalam babak selanjutnya yang digelar besok setelah menghentikan perlawanan Lee dua gim langsung, 21-18 dan 21-16. Unggulan kelima ini menghentikan perlawanan peringkat 17 itu dalam waktu 50 menit.

Ini menjadi kemenangan keempat Jojo atas Lee dalam enam pertemuan. Pertemuan terakhir keduanya sebelum berjumpa di Hong Kong Open 2023 terjadi 16 besar di Denmark Open 2022. Saat itu Jojo harus bermain tiga gim sebelum menang 17-21, 21-9, dan 21-19.

Berkat kemenangan ini, Jojo pun akan melawan Chia Hao Lee di babak perempat final, Jumat (14/9/2023). Wakil Taiwan yang tampil melewati babak kualifikasi tersebut melaju ke delapan besar setelah menundukkan Lee Zii Jia dari Malaysia, 19-21, 21-17, dan 22-20.

Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengikuti jejak rekannya, Jonatan Christie, melaju ke perempat final Hong Kong Open 2023, setelah menaklukkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, Kamis (14/9/2023) di Hong Kobg Coliseum.

Ginting berhak menggenggam tiket delapan besar setelah menundukkan pemain peringkat 42 itu dengan dua gim langsung, 21-14 dan 21-11. Ginting melaju ke babak berikutnya setelah menghentikan perlawanan Leong dalam waktu 36 menit.

Pada babak perempat final, Ginting akan melawan Su Li Yang. Wakil Taiwan itu melaju setelah menang WO atas pebulu tangkis Denmark, Anders Antonsen. Su dinyatakan lolos tanpa bertanding setelah Antonsen mengundurkan diri akibat cedera.

Ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga sukses mengemas tiket perempat final. Rinov/Pitha melaju delapan besar setelah menundukkan Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min dari Taiwan, 21-9, 21-14

Hasil wakil Indonesia di babak 16 besar Hong Kong Open 2023, Kamis (14/9/2023):

Menang

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Yeo Jia Min (Singapura) 21-11, 21-18

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong): 21-18, 21-16

Ganda putri: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Treesa Jollu/Gayatri Gopichand Pullela (India) 21-8, 21-14

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan) 21-9, 21-14

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana 21-15, 21-17

Ganda putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming Tse (Taiwan) 21-19, 21-14

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Leong Jun Hao (Malaysia) 21-14, 21-11

Kalah

Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Han Yue (Tiongkok) 12-21, 18-21, 19-21

Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tang Chun Man/tse Ying Suet (Hong Kong) 22-20, 14-21, 10-21

Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Fang Chiih Lee/Fang Jen Lee (Taiwan) 16-21, 19-21

Ganda putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Keichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang) 19-21, 16-21

Ganda campuran: Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) 21-19, 21-18