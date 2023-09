Hong Kong Open 2023: 6 Wakil Indonesia Lolos ke Semifinal

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia berhasil meloloskan enam wakilnya ke semifinal Hong Kong Open 2023 setelah menaklukkan lawan-lawan mereka di Hong Coliseum, Jumat (15/9/2023).

Keenam wakil yang lolos tersebut adalah tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putra Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dua ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Satu-satunya wakil Merah Putih di perempat final yang gagal melaju adalah ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Tiket semifinal direbut tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Pemain kelahiran Wonogiri ini berhak tampil di empat besar setelah menaklukkan Carolina Marin asal Spanyol.

Gregoria melaju ke babak empat besar, Sabtu (16/9/2023), setelah menundukkan unggulan kedua itu dengan dua gim langsung, 21-9 dan 21-18. Penghuni peringkat 8 itu menundukkan Carolina dalam waktu 39 menit. Di babak semifinal, Gregoria akan bertemu unggulan kedua Akane Yamaguchi. Pebulu tangkis Jepang inilah yang mengalahkannya di BwF World Championship bulan lalu dan di Japan Open, Juli lalu.

"Di semifinal lawan Akane (Yamaguchi) lagi, saya mau berusaha semaksimal mungkin dulu. Bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, tetapi semoga kemenangan hari ini membuat motivasi saya bertambah untuk memenangkan pertandingan besok," harapnya.

Sementara ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga melaju ke semifinal setelah menundukkan wakil Tiongkok, Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan. Apriyani/Fadia, menghentikan perlawanan pasangan peringkat 14 itu dengan dua gim langsung, 21-13 dan 21-15. Unggulan ketujuh itu membutuhkan waktu 42 menit untuk menyingkirkan Li/Liu.

Pada babak semifinal, Apriyani/Fadia akan bertemu wakil Denmark, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen yang di perempat final menundukkan unggulan kedelapan asal Jepang, Rena Miyuara/Ayako Sakuramoto, 21-19 dan 21-18.

Tim Merah Putih bahkan menjaga asa terjadinya all Indonesian final di nomor tunggal putra dan ganda putra. Di nomor tunggal putra Garuda meloloskan, Jonatan Christie atau Jojo dan Anthony Sinisuka Ginting. Keduanya kemungkinan bertemu di partai pemungkas lantaran tidak bertemu di semifinal.

Jonatan Christie atau Jojo berhak tampil di empat besar setelah menundukkan wakil Taiwan, Chia Hao Lee, dengan dua gim langsung 21-19 dan 21-18 dalam waktu 47 menit.

Ginting juga mengikuti jejak Jojo setelah menumbangkan Su Li Yang juga dari Taiwan dengan 21-12 dan 21-16. Ginting menundukkan lawannya dalam waktu 38 menit.

Harapan terjadinya final sesama Indonesia tetap terpelihara karena kedua pemain ini tidak akan bertemu di semifinal. Pada babak semifinal turnamen berlevel BWF Super 500 ini, Jojo akan bertemu Ng Tze Yong dari Malaysia yang mengalahkan wakil Denmark Magnus Johannesen.

Sementara Ginting akan ditantang Kenta Nishimoto dari Jepang. Jojo dan Ginting tentunya akan berhadapan di partai pemungkas jika keduanya sanggup mengatasi lawan-lawannya di semifinal, Sabtu (16/9/2023).

Harapan terjadinya final sesama Indonesia juga terjadi di ganda putra setelah dua wakil Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju ke semifinal.

Leo/Daniel mendapat perlawanan ketat dari duet Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel sebelum menundukkan mereka dengan skor 18-21, 21-15, 21-14.

Ahsan/Hendra menyusul Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin setelah mengalahkan ganda Jepang Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dengan dua gim langsung, 22-20, 21-16.

Mereka bisa saja bertemu di partai pemungkas jika bisa menaklukkan lawan-lawannya pada semifinal. Leo/Daniel akan melawan unggulan kedelapan asal Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin. Lee/Yang melaju

Sementara Ahsan/Hendra akan bertemu Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Wakil Denmark itu melaju setelah menghentikan pasangan yang menghentikan ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

Hasil Wakil Indonesia di perempat final Hong Kong Open, Jumat (15/9/2023):

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Carolina Marin (Spanyol) 21-9, 21-18

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Chia Hao Lee (Taiwan) 21-19, 21-18

Ganda putri: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Tiongkok) 21-15, 21-13

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) 10-21, 18-21

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman) 18-21, 21-15, 21-14

Ganda putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang) 22-10, 21-16

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Su Li Yang (Taiwan) 21-12, 21-16