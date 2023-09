Hasil Wolves vs Liverpool 1-3: Sempat Tertinggal, The Reds Bungkam Tuan Rumah

London, Beritasatu.com - Pertandingan Wolves vs Liverpool tuntas 1-3 untuk kemenangan The Reds di Stadion Molineux, Sabtu (16/8/2023) malam. The Reds, julukan Liverpool yang telat panas sempat tertinggal lewat gol cepat Hwang Hee-Can di menit 7.

Liverpool mampu membalas di babak kedua lewat tiga gol yang masing-masing dicetak Cody Gakpo (55), Andrew Robertson (85), dan H Elliot (90+1).

Mohamed Salah dan kawan-kawan sempat menemui kesulitan di babak pertama. Meski unggul jauh dalam penguasaan bola (75%), Liverpool kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Wolves langsung menggebrak pertahanan Liverpool sejak menit awal.

BACA JUGA Preview Wolves vs Liverpool, Jeda Internasional Bikin Pusing Pelatih

ADVERTISEMENT

Baru tujuh menit permainan dimulai, gawang Liverpool dibobol Hwang Hee-Can. Tembakan kaki kanan Hwang dari sudut sulit di sebelah kanan bersarang ke arah tengah gawang. Skor 1-0 untuk Wolves.

Tekanan terus diberikan Wolves. Sejumlah percobaan dilakukan Wolves, di antaranya tendangan Matheus Cunha di menit 35 yang masih bisa diamankan Alisson.

Pertandingan babak pertama Wolves vs Liverpool di Stadion Molineux, Sabtu, 16 September 2023.

Liverpool mulai bisa mengembangkan permainan di 10 menit jelang laga babak pertama berakhir. Dua percobaan dilakukan Cody Gakpo yang masih belum membuahkan hasil. Begitu juga dengan ancaman tendangan Dominik Szoboszlai yang masih bisa diamankan kiper Wolves.

Sampai babak pertama berakhir skor tetap 1-0 untuk keunggulan Wolves.

Perubahan dilakukan pelatih Jurgen Klopp di babak kedua. Dia menggantikan Alexis Macallister dengan Luis Diaz untuk menambah daya gedor.

Liverpool yang tertinggal bermain lebih agresif. Gol penyeimbang lahir lewat kontribusi Cody Gakpo memaksimalkan assist Mohamed Salah di menit 54. Setelah itu Gakpo ditarik keluar dan digantikan Darwin Nunez. Lalu Harvey Elliott menggantikan Diogo Jota.

Percobaan tendangan Nunez di menit 69 masih bisa diamankan kiper. Tekanan terus diberikan Liverpool. Andy Robertson mampu membalikkan keadaan dengan membawa Liverpool unggul 2-1 setelah gol yang dicetaknya di menit 84.

Liverpool memperbesar keunggulan di masa injury time lewat gol Elliot. Skor 3-1 untuk keunggulan Liverpool bertahan hingga laga berakhir.

Susunan Pemain

Wolves: Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Gomes, Lemina, Bellegarde; Neto, Hwang, Cunha. Cadangan: Bentley, Doherty, Toti, Bueno, Traore, Doyle, Sarabia, Silva, Kalajdzic

Liverpool: Alison; Gomez, Quansah, Matip, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Salah, Jota, Gakpo. Cadangan: Kelleher, Konate, Tsimikas, Endo, Bajcetic, Gravenberch, Elliott, Diaz, Nunez