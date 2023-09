Jadwal Voli Asian Games 2022 Indonesia vs Jepang: Peluang Menang Terbuka

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas voli putra Indonesia mengawali perjalanan di Asian Games 2022 mulus. Skuad Garuda berhasil menaklukkan Filipina, 3-0 (25-22, 25-23, 25-20) di Deqing Sports Centre Gymnasium, Tiongkok, Selasa (19/9/2023).

Kemenangan ini menjadi bekal bagus buat Fahri Septian Putratama dan kawan-kawan mengarungi persaingan di grup F yang dihuni Jepang, Filipina, Afganistan.

Asisten pelatih Erwin Rusni berharap kemenangan atas Filipina meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk menghadapi Jepang hari ini, Rabu (20/9/2023) pukul 18.00 WIB.

"Mudah-mudahan kita bisa mengimbangi Jepang. Saya sudah lihat pertandingan Jepang lawan Afganistan. Terpenting anak-anak bisa menunjukkan permainan terbaik," ujar Erwin kepada Beritasatu.com, Rabu (20/9/2023).

Soal Jepang, Erwin menilai tim Negeri Sakura itu bukan mustahil bisa dikalahkan. Erwin mengatakan masih ada celah buat timnas voli Indonesia bisa mencuri kemenangan.

"Saya melihat tim kedua Jepang masih ada kelemahan juga. Saya berharap pemain tetap fokus dan mengurangi kesalahan sendiri," lanjutnya.

Jadwal Pertandingan Voli Putra Asian Games, Rabu (20/9/2023)

Grup A: 18.00 WIB - Tiongkok vs Kirgiztan

Grup B: 13.30 WIB - Iran vs Nepal

Grup C: 18.00 WIB - Korea Selatan vs India

Grup D: 09.30 WIB - Taiwan vs Pakistan

Grup E: 13.30 WIB - Qatar vs Thailand

Grup F: 13.30 WIB - Afganistan vs Filipina

Grup F: 18.00 WIB - Jepang vs Indonesia