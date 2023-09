Daftar Gaji Pembalap F1, Penghasilan Vestappen Lima Kali Lipat dari Perez

Monaco, Beritasatu.com – Forbes baru saja merilis daftar gaji pembalap F1 (Formula 1) di musim balapan 2023. Yang mengejutkan, ternyata penghasilan juara dunia F1 Max Verstappen lima kali lipat dibandingkan rekannya di tim Red Bull Sergio Perez.

Meskipun tidak ada yang terkejut melihat Max Verstappen menghasilkan uang paling banyak, namun perbedaannya yang jauh dari rekan setimnya mengejutkan bagi sebagian orang.

Faktanya, pembalap F1 asal Belanda itu, gajinya mencapai US$ 55 juta (sekitar Rp 843 miliar) atau lima kali lipat dari 10 juta dolar (Rp 153 miliar) dari rekan setimnya di Red Bull, Sergio Perez .

Mantan juara dunia F1 Lewis Hamilton tahun ini berpenghasilan tertinggi kedua, setelah beberapa tahun sebelumnya menduduki puncak daftar gaji tertinggi pembalap F1.

Sementara itu, Charles Leclerc berada di urutan ketiga dengan gaji dua kali lipat dari rekan setimnya di Ferrari Carlos Sainz , yang baru saja memenangkan Grand Prix Singapura.

Berikut daftar gaji pembalap F1 2023

Max Verstappen (Red Bull): US$ 55 juta

Lewis Hamilton (Mercedes): US$ 35 juta

Charles Leclerc (Ferrari): US$ 24 juta

Lando Norris (McLaren): US$ 20 juta

Carlos Sainz (Ferrari): US$ 12 juta

Checo Perez (Red Bull): US$ 10 juta

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): US$ 10 juta

George Russell (Mercedes): US$ 8 juta

Esteban Ocon (Alpine): US$ 6 juta

Fernando Alonso (Aston Martin): US$ 5 juta

Pierre Gasly (Alpine): US$ 5 juta

Kevin Magnussen (Haas): US$ 5 juta

Alex Albon (Williams): US$ 3 juta

Lance Stroll (Aston Martin): US$ 2 juta

Nico Hulkenberg (Haas): US$ 2 juta

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): US$ 2 juta

Oscar Piastri (McLaren): US$ 2 juta

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): US$ 1 juta

Daniel Ricciardo (AlphaTauri): US$ 1 juta

Logan Sargeant (Williams): US$ 1 juta