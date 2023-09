5.000 Pelari Ramaikan Garmin Run Asia Series 2023 Indonesia di Serpong

Tangerang, Beritasatu.com - Sebanyak 5.000 pelari dari berbagai usia meramaikan ajang lomba lari Garmin Run Asia Series 2023 Indonesia di Uptown Park Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Minggu (24/9/2023).

Event lari bertajuk "From Zero to Hero" ini terbagi dari beberapa nomor lari, yakni 5K, 10K hingga 21K (half marathon) dan kids dash. Mengusung visi untuk menyatukan semua pelari dari berbagai tingkat keahlian dan usia dalam sebuah perayaan lari, Garmin Run 2023 berhasil mendapatkan antusiasme yang tinggi dari penggemar lari di Indonesia.

Assistant General Manager, Garmin Asia, Scoppen Lin mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para pelari yang ditunjukkan untuk ajang Garmin Run Asia Series 2023 di Indonesia.

"Kesuksesan event ini tidak mungkin ada tanpa dukungan penuh dari para penggemar lari di Indonesia. Kami berharap dapat terus menginspirasi dan mendukung pelari untuk menaklukkan setiap tantangan yang mereka hadapi," katanya.

Garmin Run Asia Series 2023 ini merupakan ajang lomba lari bertaraf internasional karena diikuti oleh tujuh negara di Asia seperti Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Jepang, Hong Kong, dan Vietnam. Secara total, jumlah peserta pada Garmin Run 2023 Asia Series ini mencapai 40.000 peserta.

Selain diikuti oleh peserta umum, Garmin Run diikuti juga oleh beberapa pegiat olahraga yang cukup ternama di Tanah Air, seperti praktisi kesehatan dr Tirta, atlet Jauhari Johan, Emilia Nova dan Sally Tanudjaja. Mereka merupakan pegiat olahraga yang memanfaatkan fitur dan teknologi yang dimiliki oleh Garmin untuk mengikuti lomba lari Garmin Run ini. Mulai dari merencanakan latihan, bagaimana kemajuan latihan mereka, adaptasi tubuh mereka terhadap rangkaian latihan sebelum lomba.

"Garmin sebagai merek perangkat jam tangan pintar mengadakan rangkaian acara online dan offline Road to Garmin Run 2023 di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang dan Bandung," tambah Scoppen Lin.

Selain itu, juga digelar Garmin Asia Virtual Run 2023 yang diikuti oleh pengguna jam tangan pintar di seluruh Asia. Dalam acara lari online ini, Garmin menghadirkan total hadiah senilai US$ 85,000 dan kesempatan memenangi perjalanan ke Taiwan.