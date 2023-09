Garmin Run Asia Series 2023, Dokter Tirta Ajak Masyarakat Stop Merokok dan Mulai Berlari

Tangerang, Beritasatu.com - Ada yang menarik dalam ajang lomba lari internasional Garmin Run Asia Series 2023 Indonesia yang digelar di Uptown Park Summarecon Mall Serpong (SMS), Tangerang, Minggu (24/9/2023). Selain menjadi kompetisi lari, ajang ini juga memberikan edukasi untuk berhenti merokok dan mengajak masyarakat mulai berlari.

Praktisi kesehatan, dokter Tirta Mandira Hudhi atau yang dikenal dokter Tirta juga terlibat dalam kampanye tersebut. Ia sendiri ikut kategori 10K (10 kilometer) dan berhasil finis dengan catatan waktu 1 jam 2 menit 53 detik.

"Berhenti merokok dan mulai berlari, itu pesan saya dan para komunitas lainnya. Berhenti merokok itu terbilang susah. Saya dan kawan-kawan pun akhirnya bisa lepas dari rokok karena olahraga lari," kata dokter Tirta.

Ia menyebut kapasitas kekuatan paru-paru seseorang bisa terlihat saat berlari. Para perokok biasanya tidak kuat jika diajak berlari jauh. Ketika mereka sudah berhenti, kekuatan paru-parunya umumnya mulai membaik.

"Dari situ yang awalnya masih perokok, gara-gara penampilan larinya terus meningkat, akhirnya bisa meninggalkan rokok. Jadi meninggalkan rokok itu memang terbilang berat. Saya sendiri bisa lepas setelah 17 tahun gara-gara lari. Kampanye ini harus digalakkan untuk kapasitas jantung dan paru-paru yang sehat," ungkap dokter Tirta.

Atlet triatlon, Jauhari Johan juga terlibat dalam kompetisi tersebut. Ia merasa senang bisa terlibat dalam ajang lomba lari internasional dan didukung komunitas lari itu.

"Para runners (pelari) banyak bercerita lomba ini rapi, steril dan tertata pengamanannya. Treknya sepanjang jalan flat meski ada turun naik. Saya menikmati lomba ini," papar Jauhari yang juga ikut kategori 10K.

Event lari ini bertajuk "From Zero to Hero" yang diikuti 5.000 peserta dari berbagai usia yang berpartisipasi mulai dari nomor lari 5K, 10K hingga 21K (half marathon) dan kids dash. Mengusung visi untuk menyatukan semua pelari dari berbagai tingkat keahlian dan usia dalam sebuah perayaan lari, Garmin Run 2023 berhasil mendapatkan antusiasme yang tinggi dari penggemar lari di Indonesia.

Sementara itu, peraih juara untuk kategori half marathon atau 21K diraih oleh Westi Indah (kategori wanita) dan Nurshodiq (kategori laki-laki) yang mencatatkan waktu tercepat 1:33:50 (1 jam, 33 menit, 50 detik) dan 1:11:34.

Untuk di nomor 10K, juara diraih Novia Nur Nirwani di kategori wanita dengan waktu 38:08 dan Rahmad Setiabudi di kategori laki-laki yang berhasil finish dalam waktu 33:38 (33 menit, 38 detik). Sementara Yvonne Beti dan Elisar Gamashi berhasil keluar menjadi juara untuk nomor 5K dengan catatan waktu 21:29 dan 16:17.