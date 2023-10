Eko Roni Lawan Petarung Tiongkok, Ini Daftar Laga One Fight Night 15

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung MMA Indonesia, Eko Roni Saputra, akan kembali berjuang mengibarkan merah putih di ajang One Fight Night 15 pada Sabtu (7/10/2023). Eko Roni dijadwalkan akan menghadapi petarung Tiongkok, Hu Yong di Lumpinee Boxing Stadium Bangkok.

Laga ini akan dijadikan kebangkitan Eko Roni setelah menderita kekalahan dari penantang kedua teratas Danny Kingad. Sebelumnya, Eko Roni dipanggil untuk menggantikan Kingad yang cedera.

Selain penampilan Eko Roni Saputra, One Fight Night 15 akan dipuncaki oleh dua laga perebutan gelar juara dunia.

BACA JUGA One Fight Night 15: Thanh Le vs Ilya Freymanov Perebutkan Gelar Juara Dunia

ADVERTISEMENT

Di laga puncak, mantan juara dunia One Featherweight, Thanh Le akan memperebutkan sabuk interim melawan penantang ketiga teratas asal Rusia, Ilya Freymanov. Pemenang dari laga itu dipastikan melawan sang penguasa divisi Tang Kai yang tengah menepi karena cedera.

Juara dunia One Strawweight Kickboxing, Jonathan Di Bella, akan tampil untuk melakoni pertahanan sabuk emas melawan Danial Williams.

Kemudian, Tawanchai PK Saenchai akan berhadapan dengan Jo Nattawut dalam laga kickboxing. Sebelumnya sang megabintang Thailand dijadwalkan untuk mempertahankan sabuk emas Muay Thai dari Superbon Singha Mawynn, tetapi laga harus diundur karena sang lawan mengalami cedera.

Tidak kalah menarik, juara dunia One Flyweight Submission Grappling, Mikey Musumeci, juga akan tampil dalam sebuah laga openweight melawan pemilik kuncian sadis, Shinya Aoki. Keduanya akan bertanding grappling meski memiliki perbedaan berat lebih dari 16 kilogram.

Selain itu, One Fight Night 15 juga diramaikan dengan kembalinya mantan Juara Dunia ONE Strawweight MMA, Joshua Pacio. Ia akan dihadapkan pada penantang kelima teratas asal Dagestan, Mansur Malachiev, yang bertekad menjadi penguasa baru ONE Championship.

Laga lengkap One Fight Night 15

- Thanh Le vs Ilya Freymanov (Kejuaraan Dunia Interim One Featherwweight MMA)

- Jonathan Di Bella vs Danial Williams (Kejuaraan Dunia One Strawweight Kickboxing)

- Tawanchai PK Saenchai vs Jo Nattawut (Kickboxing - Featherweight)

- Mikey Musumeci vs Shinya Aoki (Openweight Submission Grappling)

- Joshua Pacio vs Mansur Malachiev (MMA - Strawweight)

- Timofey Nastyukhin vs Zhang Lipeng (MMA - Lightweight)

- Eko Roni Saputra vs Hu Yong (MMA - Flyweight)

- Hiroyuki Tetsuka vs Jin Tae Ho (MMA - Welterweight)