Livoli Divisi 1: Putri Tectona Raih Kemenangan Pertama

Kotapraya, Beritasatu.com - Tim putri Tectona Bandung meraih kemenangan pertama pada Kejurnas Bolavoli Antarklub Livoli Divisi 1 di GOR Poltekpar Lombok Tengah, NTB, Minggu (8/10/2023).

Pada Livoli Divisi 1 yang berlangsung hingga 15 Oktober 2023 tersebut, Tecetona yang merupakan juara Kejurprov Antarklub se-Jabar mengalahkan Lombok Electrik PLN dengan skor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Pelatih Tectona, Rastoni puas dengan kemenangan atas PLN tersebut. Meski menang, dia mengaku mendapat perlawanan dari lawan.

"Karena ini pertandingan pertama, saya minta kepada anak-anak untuk tidak lengah di setiap set," katanya.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA Tundukkan Pasundan, Indomaret Juara Livoli Divisi Utama

Kejurnas antarklub Livoli Divisi 1 yang digelar di Nusa Tenggara Barat tersebut diikuti 22 tim putra dan 16 putri.

Livoli Divisi 1 akan menentukan empat tim putra dan empat tim putri promosi ke Livoli Divisi Utama tahun depan. Sebelum-sebelumnya, hanya dua tim putra dan putri yang lolos Livoli Divisi Utama.

Ketua Bidang Kompetisi dan Pertandingan PP PBVSI, Reginald Nelwan mengatakan, tahun ini yang lolos empat tim teratas.

"Dengan lolosnya empat tim ini akan menjadikan divisi utama sepuluh tim. Selama ini delapan tim," kata Regi.

Hasil pertandingan Livoli Divisi 1 2023:

Putra:

Mabes TNI vs Inges Lombok Tengah 3-0 (25-7, 25-19, 25-19).

BACA JUGA Kalahkan TNI AU, Bank Jatim Kembali Juara Livoli Divisi Utama

Ngawi VC Beran Motor vs Sari Daging Chicken Bali 1-3 (23-25, 25-23, 19-25, 18-25).

Lamongan Megilan Presisi VC vs Singapore VC Aceh 3-2 (25-20, 25-13, 19-25, 19-25, 15-12).

Ganevo vs Merpati Blitar 3-0 (25-13, 25-22, 25-8).

Tectona vs VVV Kaltim 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)

Putri:

Jenggolo Sidoarjo vs Fajar Merah 3-2 (16-25, 25-18, 27-25, 20-25, 15-10).

VVV Kaltim vs Porsedang Bali 3-0 (25-15, 25-17, 25-8).