PSM Makassar Pensiunkan Nomor Punggung 80 Milik Wiljan Pluim

Makassar, Beritasatu.com - PSM Makassar secara resmi memensiunkan nomor punggung 80 yang selama ini identik digunakan maestro asal Belanda, Willem Jan Pluim atau Wiljan Pluim.

Ihwal itu diketahui dari unggahan akun media sosial resmi PSM Makassar, Senin (9/10/2023), tidak lama setelah pengumuman berakhirnya kerja sama antara klub sepakbola yang lahir pada 1915 itu dengan sang kapten Wiljan Pluim.

"Selain nomor 12 yang sebelumnya didedikasikan hanya untuk suporter, maka secara resmi hari ini PSM Makassar memastikan pula bahwa nomor punggung 80 akan dipensiunkan. Nomor 80 hanya akan dikenang melekat pada satu nama, Willem Jan Pluim!," tulis pihak PSM.

Nampak dari unggahan itu sosok Pluim digambarkan sedang duduk di ruang ganti pemain mengenakan jersey PSM Makassar. Ia memegang bola emas dan diapit dua piala yakni piala juara Liga 1 2022/2023 dan Piala Indonesia 2018/2019.

Wiljan Pluim mengenakan nomor punggung 80 saat membela PSM Makassar.

Di belakangnya tampak pula 3 kostum PSM motif berbeda yang pernah dikenakannya sejak awal memperkuat Juku Eja hingga kini. Di atas ketiga jersey itu pula tercantum pesan menyentuh, "Wiljan Pluim is Our Last Number 80".

Diketahui Pluim mulai bergabung dengan tim Juku Eja sejak 2016 dan kontraknya masih tersisa hingga 2025. Namun, sejak PSM Makassar dikabarkan mengalami krisis finansial, Pluim belakangan mangkir latihan dan namanya tidak pernah lagi terdaftar di susunan line up, baik di laga Liga 1 maupun AFC Cup.

"PSM Makassar dan Wiljan Pluim telah sepakat mengakhiri kerja sama. Waktu 7 tahun bersama, bukan waktu yang sebentar. Pluim membela PSM Makassar sejak tahun 2016 dan melewati banyak momen pasang surut bersama tim Ayam Jantan dari Timur. Hal ini pun menasbihkannya menjadi pemain asing paling lama yang membela satu klub dalam kompetisi Liga 1 hingga saat ini," ucap PSM.

Unggahan PSM Makassar akan memensiunkan kostum nomor 80 milik Wiljan Pluim.

Sebelumnya diberitakan bos PSM Makassar, Aksa Mahmud mengaku telah memerintahkan manajemen untuk mencoret Pluim. Alasannya karena sudah tua, pergerakannya juga sudah lambat, bahkan tidak bisa lagi mengejar bola.

Ipar mantan Wapres Jusuf Kalla itu pun mengumbar janji akan mencari pemain pengganti yang lebih fresh sebagai pengganti Pluim.