Livoli Divisi 1: Ke Semifinal, Yuso Yogyakarta Kembali ke Livoli Divisi Utama

Kotapraja, Beritasatu.com – Tim putra Yuso Yogyakarta melangkah ke semifinal Kejurnas Bolavoli Antarklub Livoli Divisi 1, di GOR Poltekpar Lombok Tengah, NTB, Kamis (12/10/2023). Atas keberhasilannya ke semifinal, Yuso Yogyakarta pun kembali ke Livoli Divisi Utama.

Tim yang lolos ke semifinal Livoli Divisi 1 2023 sudah pasti ke Livoli Divisi Utama tahun depan. Pasalnya, tahun ini ada 4 tim yang lolos ke Divisi Utama. Tahun-tahun sebelumnya, hanya finalis yang berhak lolos.

Yuso Yogyakarta kembali ke Livoli Divisi Utama 2024 setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-1 (29-27, 26-24, 21-25, 25-17) pada babak kedua, Kamis (12/10/2023). Tahun lalu, Yuso terdegradasi dari Livoli Divisi Utama.

Pelatih Yuso, Endry Oktaviantono mengatakan, penampilan tim asuhannya lebih kompak dibanding sehari sebelumnya, Rabu (11/10/2023) saat melawan Singo Yudha Kutai Barat. Saat itu, Yuso kalah 2-3.

"Kita hari ini tampil lebih kompak dibanding kemarin. Di samping itu receive juga bagus," ujar Endry.

Sementara itu, pelatih Sukun Badak, Ibarsyah Djanu mengakui anak asuhannya banyak melakukan kesalahan dalam servis. "Itu salah satu yang membuat tim kami kalah," kata Ibarsyah.

Tim lainnya yang juga sudah memastikan ke semifinal dan promosi ke divisi utama, yaitu Eka Mandiri Salatiga Jawa Tengah. Mereka mengalahkan Manik Tabanan Bali 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)

Masih di sektor putra, Sari Daging Chicken (SDC) Denpasar menang atas GTS Pujut 3-0 (25-18, 25-17, 25-19). SDC akan bertemu Ganevo SC Yogyakarta, Jumat (14/102023) untuk menentukan lolos ke semifinal dan promosi ke divisi utama.

Ganevo menang atas Yuso Sleman dengan skor 3-1 (20-25, 25-19, 28-26, 25-23). Ganevo yang diasuh mantan atlet nasional voli pantai, Koko Prasetyo musim lalu juga terkena degradasi dari Livoli Divisi Utama.

Di bagian putri, Bandung Tectona dan Lombok Electrik PLN melaju ke babak kedua Livoli Divisi 1 seusai mengalahkan lawan-lawannya. Tectona mengungguli VVV Kaltim 3-0 (25-23, 25-15, 25-12). PLN menang atas Porsedang Bali 3-0 (25-13, 25-11, 25-14).

Tectona sebagai juara AA, akan bertemu runner-up Pul AC, Ganevo SC Yogyakarta yang menyingkirkan Tripel S 3-1 (23-25, 27-25, 25-16, 25-11), Kamis (13/10/2023). Runner-up Pul AA, Electrik PLN akan berhadapan dengan juara Pul AC, Vita Solo.

Di laga lainnya, Yuso Yogyakarta ke babak kedua seusai mengalahkan Inges Lombok Tengah 3-0 (25-15, 25-16, 25-11). Sebagai juara Pul AB, Yuso akan bertemu runner-up Pul AD, Yasera Singa Praja yang menang dari Inges Lombok Tengah 3-0 (25-15, 25-16, 25-11).

Tim lain yang lolos ke babak kedua, yaitu Mabes TNI yang menang atas Bhayangkara PU Pati 3-0 (25-14, 25-18, 25-14). Mabes TNI menjadi runner-up Pul AB. Mereka akan menghadapi juara Pul AD, Jenggolo Sidoarjo.

Jadwal Livoli Divisi 1 Jumat (13/10/2023):

Jam 15.00 Wita:

Lapangan 1: Tectona vs Ganevo SC (pi)

Lapangan 2: Yuso vs Yasera (pi)

Jam 17.00 Wita:

Lapangan 1: SDC vs Ganevo SC (pa)

Lapangan 2: Vita vs Electrik PLN (pa)

Jam 19.00 Wita:

Lapangan 1: Singo Yudha vs HTJ Lamongan (pa)

Lapangan 2: Jenggolo vs Mabes (pa).