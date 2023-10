Hasil Lengkap Kualifikasi Euro 2024: Haaland Cetak 2 Gol untuk Norwegia

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam kualifikasi Euro 2024 striker Erling Haaland mencetak dua gol untuk Norwegia ke gawang Siprus, Kamis (12/10/2023) malam waktu setempat atau Jumat (13/10/2023) dini hari WIB.

Norwegia mengandaskan perlawanan tuan rumah Siprus dengan 4-0. Empat gol Norwegia dicetak oleh Alexander Sorloth (menit ke-33), Erling Haaland (66, 72), dan Fredrik Aursnes (81).

Saat ini, Norwegia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup A kualifikasi Euro 2024 dengan 10 poin, di bawah Skotlandia dan Spanyol yang mendulang 15 dan 12 poin.

ADVERTISEMENT

Hasil lengkap kualifiksi Euro 2024:

Grup A: Spanyol vs Skotlandia 2-0 (Alvaro Morata 73, Oihan Sanchet 86)

Grup A Siprus vs Norwegia 0-4 (Alexander Sorloth 33, Erling Haaland 66, 72, Fredrik Aursnes 81).

Grup D: Kroasia vs Turki 0-1 (Baris Alper Yilmaz, 30)

BACA JUGA UEFA Tunda Laga Kosovo vs Israel di Kualifikasi Euro 2024

Grup E: Kepulauan Faroe 0-2 vs Polandia (Sebastian Szymariski 4, Adam Buksa 65)

Grup E: Albania vs Cheska 3-0 (Jasir Asani 9, Taulant Seferi 51, 73)

Grup I: Andora vs Kosovo 0-3 (Milot Rashica 26, 71, Alfin Zeqiri 83)

Grup I: Belarusia vs Rumania 0-0