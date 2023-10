Setelah 12 Tahun, Putri Yuso Akhirnya ke Livoli Divisi Utama

Kotapraja, Beritasatu.com – Tim putri Yuso Yogyakarta mengikuti tim putra Yuso melaju ke semifinal Kejuaraan Bolavoli Antarklub Livoli Divisi 1. Selain itu, Yuso juga promosi ke Livoli Divisi Utama tahun depan.

Dalam pertandingan perempat final, Yuso mengalahkan Yasera Singa Praja Kutai Barat 3-0 (25-16, 25-20, 25-16) di GOR Poltekpar Lombok Tengah, NTB, Jumat (13/10/2023).

Sebelumnya, tim putra Yuso sudah memastikan lolos ke semifinal dan promosi ke Divisi Utama, setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak.

Prestasi putri Yuso ke Livoli Divisi Utama merupakan hal luar biasa. "Akhirnya tim putri Yuso bisa masuk kembali ke Livoli Divisi Utama setelah menunggu 12 tahun," ujar pelatih kepala Yuso, Putut Marhaento.

Adapun tim putra Yuso baru terkena degradasi tahun lalu. Mereka hanya satu musim di Divisi 1, dan akan kembali tahun depan ke Livoli Divisi Utama. "Putra dan putri kami sudah masuk divisi utama tahun depan," tambahnya.

Tim asal Yogyakarta lainnya yang juga masuk semifinal dan promosi ke Livoli Divisi Utama, adalah putra Ganevo SC. Tim besutan Koko Prasetyo itu maju ke semifinal seusai mengalahkan Sari Daging Chicken 3-1 (25-16, 25-23, 21-25, 25-23).

"Kami bersyukur bisa kembali Livoli Divisi Utama," ujar Koko.

Ganevo merupakan tim yang degradasi dari Livoli Divisi Utama tahun lalu.

Satu-satunya tim asal Yogyakarta yang gagal promosi ke Livoli Divisi Utama, ialah putri Ganevo. Di babak delapan besar Ganevo dikalahkan Bandung Tectona 1-3 (26-28, 16-25, 25-21, 17-25).

Hasil itu menempatkan Bandung Tectona ke semifinal dan promosi ke Divisi Utama.

Semifinalis putra lainnnya yang juga promosi ke Divisi Utama adalah Singo Yudha Kutai Barat, seusai mengalahkan HTJ Lamongan Megilan Presisi VC 3-0 (25-15, 25-21, 25-17).

Sementara itu, tim putri Lombok Electrik PLN juga maju ke semifinal Kejuaraan Bolavoli Antarklub Divisi Satu, seusai mengalahkan Vita Solo 3-0 (25-16, 25-21, 25-18).

Kemenangan ini meloloskan klub milik BUMN itu ke Livoli Divisi Utama tahun depan.

Satu lagi tim putri yang lolos ke semifinal dan bisa tampil di Livoli Divisi Utama adalah Jenggolo Sport Sidoarjo setelah mengalahkan Mabes TNI 3-0 (25-18, 25-21, 25-13).

Jadwal semifinal Sabtu (14/10/2023):

Jam 13.00 Wita: Tectona vs Yuso (pi)

Jam 15.00 Wita: Yuso vs Ganevo SC (pa)

Jam 17.00 Wita: Yuso vs Electrik PLN (pi)

Jam 19.00 Wita: Eka Mandiri vs Singo Yudha (pa).