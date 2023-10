Dari Angkat Galon hingga Bersihkan Pantai, Ini Deretan Momen Unik Pembalap MotoGP di Mandalika

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang bergengsi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 atau MotoGP Mandalika 2023 tengah berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Beberapa momen unik aktivitas pembalap dunia telah banyak terekam yang dibagikan di media sosial. Berikut ini rangkumannya.

Angkat Galon

Pembalap MotoGP Jack Miller terekam sedang memikul galon di pundaknya dengan hanya menggunakan satu tangan. Aksi pembalap asal tim KTM Factory Racing tersebut dibagikan akun Instagram resmi @motogp pada Jumat (13/10/2023) dan langsung diserbu beragam komentar dari warganet.

Bertemu "Ratu" Lombok

Momen unik selanjutnya datang dari pembalap asal tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo. Dalam unggahan Instagram story @fabioquartararo20, Fabio membagikan aktivitasnya bertemu dengan warga lokal.

Dalam momen yang dibagikannya tersebut, Fabio menuliskan caption “Yesterday meeting with the queen of the city”. Tampak dalam videonya terdapat tiga anak kecil warga lokal tengah berjalan bersama Fabio.

Membersihkan Pantai

Momen sejumlah pembalap membersihkan pantai dan melakukan penanaman terumbu karang juga sempat viral di media sosial. Kegiatan tersebut dilakukan di Pantai Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu terlihat dalam postingan di akun Instagram resmi @motogp pada Kamis (12/10/2023).

Beberapa pembalap motoGP yang mengikuti kegiatan ini, yaitu Maverick Vinales, Miguel Oliveira, Manuel Gonzales, Ayumu Sasaki, Alonso Lopez, dan Taka Nakagami.

Didatangi Fan Berat

Beberapa penggemar fanatik pembalap MotoGP rela datang langsung ke Sirkuit Internasional Mandalika untuk melihat jagoannya beraksi. Momen tersebut juga dibagikan akun Instagram resmi @motogp pada Jumat (13/10/2023).

Dalam foto dengan caption “El Diablo fans level: Extreme”, terlihat dua penggemar pembalap Fabio Quartararo mengenakan pakaian yang bergambar wajahnya. Hal itu menunjukkan dukungannya terhadap Fabio dalam seri MotoGP kali ini.

Makan Nasi Goreng dan Minum Air Kelapa

Momen selanjutnya dibagikan oleh dua pembalap MotoGP. Pertama dibagikan Aleix Espargaro dari tim Aprilia Racing yang sedang memakan nasi goreng. Dalam unggahannya di Instargam pada Jumat (13/10/2023), dia menuliskan caption “Next Level Nasi Goreng".

Sementara itu, pembalap Alex Marquez terlihat sedang meminum air kelapa. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story @alexmarquez73 pada Sabtu (14/10/2023).