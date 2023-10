Jadwal Pertandingan Kejurnas Voli Babak Kualifikasi PON XXI di Jakarta 23 Oktober

Jakarta, Beritasatu.com - Kejurnas Bola Voli Indoor Babak Kualifikasi PON XXI/2024 akan dimulai pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di GOR Bulungan Jakarta. Berikut jadwal pertandingan kejurnas

yang akan berlangsung pada 23-29 Oktober 2023 tersebut.

Ada delapan tim putra dan enam putri yang tampil di Kejurnas Voli Indoor Babak Kualifikasi PON XXI/2024.

Kedelapan tim putra terdiri dari juara bertahan Jabar, Jawa Timur, Jateng, DIY, Banten, Bali, NTB, dan tuan rumah DKI Jakarta.

Adapun enam tim putri yang tampil, adalah juara bertahan Jabar, Jawa Timur, Jateng, DIY, Banten, dan DKI Jakarta.

DKI Jakarta berada di Pul B bersama Bali, Banten, dan NTB, sedangkan juara bertahan Jabar tergabung di Pul A bersama Jateng, DIY, dan Jawa Timur.

Di sektor putri, tuan rumah DKI Jakarta, bersama tim putri DIY, dan Banten di Pul X. Di Pul Y terdiri dari juara bertahan Jabar, Jateng, dan Jawa Timur.

Pelaksanaan di Jakarta ini pada ajang PON XXI 2024 mendatang mendapat jatah enam tim masing-masing putra dan putri. "Karena peserta putri di babak kualifikasi ini hanya enam tim, maka keenam tim dipastikan lolos ke PON XXI Aceh-Sumut," kata Ketua Panitia, Zulfarshah.

Panitia akan menjual karcis seharga Rp 35.000.

Jadwal lengkap Kejurnas Bola Voli Indoor Babak Kualifikasi PON XXI/2024, Senin 23 Oktober 2023:

11.00 WIB: Jabar vs Jateng (pi)

13.00 WIB: Jabar vs DIY (pa)

15.00 WIB: DKI vs Banten (pi)

17.00 WIB: DKI vs NTB (pa)

19.00 WIB: Jatim vs Jateng (pa).