Ada PSG vs Milan, Ini Jadwal Penyisihan Grup Liga Champions

Jakarta, Beritasatu.com - Kejuaraan sepak bola bergengsi level Eropa, Liga Champions, akan kembali digelar pekan ini. Salah satu partai yang diperkirakan bakal berlangsung seru adalah antara klub juara Liga Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) melawan tamunya AC Milan.

Partai tersebut akan digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Rabu (25/10/2023) waktu setempat atau Kamis (26/10/2023) dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Sehari sebelumnya juga akan ada partai seru antara klub Spanyol, Sevilla melawan runner-up Liga Inggris musim lalu Arsenal di grup B. Partai ini akan digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada Selasa (24/10/2023) atau Rabu (25/10/2023)dini hari WIB juga mulai pukul 02.00 WIB.

BACA JUGA Misteri Hilangnya Wonderkid Barcelona 9 Menit dari Pertandingan Liga Champions Akhirnya Terjawab

ADVERTISEMENT

Berikut jadwal pertandingan penyisihan grup Liga Champions pekan ini:

Grup A

Selasa (24/10/2023) 23.45 WIB Galatasaray vs Bayern Munchen

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB Manchester United vs Copenhagen

Grup B

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB RC Lens vs PSV

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB Sevilla vs Arsenal

Grup C

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB Braga vs Real Madrid

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB Union Berlin vs Napoli Napoli

Grup D

Selasa (24/10/2023) 23.45 WIB Inter Inter vs FC Salzburg

Rabu (25/10/2023) 02.00 WIB Benfica vs Real Sociedad

BACA JUGA Hasil Barcelona vs Athletic Bilbao: Gol Marc Guiu Pastikan Kemenangan Blaugrana

Grup E

Rabu (25/10/2023) 23.45 WIB Feyenoord vs Lazio

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB Celtic vs Atletico Madrid

Grup F

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB Paris Saint-Germain vs AC Milan

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB Newcastle United vs Borussia Dortmund

Grup G

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB Leipzig vs Red Star

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB BSC Young vs Manchester City



Grup H

Rabu (25/10/2023) 23.45 WIB Barcelona vs Shakhtar Donetsk

Kamis (26/20/2023) 02.00 WIB Antwerp vs Porto