Ada Jojo Lawan Loh, Ini Jadwal Semifinal French Open 2023

Rennes, Beritasatu.com - Indonesia meloloskan tiga wakil ke babak semifinal Prancis Terbuka atau French Open 2023, Sabtu (28/10/2023). Tiga wakil itu ialah ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan tunggal putra Jonatan Christie.

Dalam pertandingan semifinal yang digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis itu, Apri/Siti akan menghadapi ganda Tiongkok Liu Shengshu/Tan Ning. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pasangan.

BACA JUGA Gagal ke Semifinal French Open, The Daddies Akui Pertahanan Lawan Tangguh

"Laga semifinal melawan ganda Tiongkok menjadi pertemuan pertama kami. Akan ramai dan kami harus mewaspadai tenaga mereka yang lumayan besar," kata Fadia, dalam keterangan yang dikutip dari PBSI, Sabtu (28/10/2023).

ADVERTISEMENT

Sementara itu, pasangan Bakri alias Bagas/Fikri akan menghadapi ganda Tiongkok He Jiting/Ren Xiangyu. Ini juga menjadi pertemuan perdana kedua pasangan. He/Ren sebelumnya menaklukkan ganda Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di babak kedua French Open 2023.

"Kondisi kami memang menurun tetapi ketika ada keyakinan pada diri, kami pasti bisa terus melangkah. Ini rasanya menjadi kunci kami bisa kembali ke semifinal. Kalau sudah yakin dan percaya diri, rasa lelah terasa berkurang," kata Fikri.

Satu wakil Indonesia lainnya, tunggal putra Jonatan Christie akan menghadapi wakil Singapura Loh Kean Yew. Rekor pertemuan memihak Jojo, panggilan akrab Jonatan, yang sebelumnya sukses memenangi enam pertemuan dengan Loh.

Kendati demikian, kedua pemain hampir setahun tidak bertemu, dengan pertemuan terakhir terjadi di babak grup BWF World Tour Finals 2022, 12 Desember 2022, yang berakhir dengan tiga gim untuk kemenangan Jojo, 16-21, 22-20, 21-10.

Pertandingan pertama dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 15.00 WIB. Berikut jadwal lengkap semifinal French Open 2023:

Tunggal putri: Tai Tzu-ying (Taiwan) vs Aya Ohori (Jepang)

Ganda campuran: Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

Ganda campuran: Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan) vs Jiang Zhenbang/Wei Yaxin (Tiongkok)

Tungga putri: He Bingjiao (Tiongkok) vs Chen Yufei (Tiongkok)

Ganda putri: Liu Shengshu/Tan Ning (Tiongkok) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ganda putra: He Jiting/Ren Xiangyu (Tiongkok) vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia)

Ganda putri: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Tunggal putra: Ng Tze Yong (Malaysia) vs Li Shi Feng (Tiongkok)

Ganda putra: Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Liu Yuchen/Ou Xuanyi (Tiongkok)

Tunggal putra: Loh Kean Yew (Singapura) vs Jonatan Christie (Indonesia)