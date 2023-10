Jadi Pelatih Ngannou Lawan Fury, Mike Tyson Teringat Cus D’Amato

Riyadh, Beritasatu.com - Legenda tinju kelas berat, Mike Tyson menjadi pelatih dari mantan juara kelas berat UFC Francis Ngannou, dalam pertarungannya menghadapi juara dunia kelas berat WBC tinju Tyson Fury. Mike Tyson mengingat sosok mendiang pelatihnya, Cus D'Amato yang dianggapnya sebagai sosok ayah dan berjasa dalam kariernya di dunia tinju.

Apa yang diajarkan Cus kepada dirinya, kini berusaha ditularkan Mike Tyson kepada Francis Ngannou, yang akan menjalani debutnya di tinju profesional.

"Saya belajar ini dari Cus, tidak ada yang salah dengan merasa takut pada seseorang. Hanya, jangan pernah merasa terintimidasi. Saya jelaskan kepadanya (Ngannou), ketakutan adalah teman," kata Mike Tyson dalam wawancara kepada GQ, dikutip dari Boxingscene.com, Sabtu (28/10/2023).

ADVERTISEMENT

Pertarungan Fury vs Ngannou akan menjadi duel lintas cabang olahraga antara juara tinju MMA. Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung Sabtu (28/10/2023) malam waktu Riyadh atau Minggu (29/10/2023) dini hari WIB.

Pertarungan ini digelar di Stadion Boulevard Hall, yang juga menjadi stadion baru di Riyadh. Stadion berkapasitas 26.000 itu ke depannya akan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Al Hilal.

Mike Tyson mengaku bangga terlibat dalam pertarungan lintas seni bela diri itu, dan menyebutnya sebagai kesempatan langka untuk bisa menangani Ngannou.

"Saya tidak percaya menjadi bagian dari ini. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sesuatu sebesar ini," kata Mike Tyson.

Ia juga menegaskan bahwa dia bukan sekadar pelatih upahan. Legenda kelas berat tersebut telah menggembleng Francis Ngannou, sehingga dirinya siap menghadapi Tyson Fury yang berstatus belum terkalahkan di tinju profesional.

"Saya bukan pelatih. Saya adalah pelatih kepala. Seorang pelatih bisa dibeli oleh siapa pun. Saya adalah pelatih kepala, yang setia pada orang saya. Ketika dia dipukul, saya merasakan pukulan tersebut. Ketika dia memukul, mengalahkan seseorang, saya merasakan tepuk tangan kemenangan," kata Mike Tyson.

Meskipun bertajuk "Battle of the Baddest", pertarungan antara Fury vs Ngannou juga dikritik para pencinta tinju. Pasalnya, Ngannou (37) belum pernah bertarung dalam pertandingan tinju profesional sebelumnya. Fury (35) yang memiliki rekor 33 kali menang (24 menang KO), sekali seri, dan tanpa jelas lebih difavoritkan untuk menang.

BACA JUGA Tyson Fury Buka Peluang Hadapi Oleksandr Usyk

Kendati demikian, Mike Tyson mengaku apa yang dicapai Ngannou sudah istimewa, yang membuat dirinya pantas berhadapan dengan sang juara dunia kelas berat versi WBC.

"Dia datang dari Kamerun dan menjadi juara dunia di cabang olahraga lain (MMA). Lalu, dia memiliki kesempatan bertarung melawan juara dunia tinju kelas berat. Ini bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi terjadi secara ajaib untuk orang-orang hebat," kata Mike Tyson.