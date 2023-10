Jadwal Final French Open 2023, Jojo dan Bakri Jaga Asa Indonesia Raih Juara

Rennes, Beritasatu.com - Dua wakil Indonesia, tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri lolos ke babak final Prancis Terbuka atau French Open 2023, Minggu (29/10/2023). Keduanya menjaga asa tim bulu tangkis Indonesia meraih gelar juara di turnamen kelas Super 750 itu.

Jonatan Christie yang pada babak semifinal sukses menuntaskan perlawanan juara dunia 2021 dari Singapura, Loh Kean Yew, akan menghadapi tunggal Tiongkok, Li Shi Feng di babak final yang berlangsung di Glaz Arena, Rennes, Prancis itu. Jojo, julukan Jonatan Christie, sejauh ini unggul rekor pertemuan 3-0 dari Li.

"Tidak ada yang menyangka saya bisa kembali ke final. Puji Tuhan, ini ada campur tangan Tuhan dalam perjalanannya. Harapan pastinya mau yang terbaik di final tapi hasil Tuhan sudah atur jadi saya hanya mau melakukan yang terbaik," kata Jonatan dalam keterangan yang dikutip dari PBSI, Minggu (29/10/2023).

Sementara pasangan Bakri, julukan Bagas/Fikri, akan menghadapi ganda Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Kedua pasangan baru pernah sekali bertemu, tepatnya di ajang Denmark Open 2021. Saat itu, ganda Denmark menang tiga gim 19-21, 21-11, 21-17.

"Alhamdulillah, kami tidak bisa banyak berkata-kata. Di final, kami pasti bertekad untuk memberikan yang lebih lagi, kami tidak mau mengulang penampilan yang kurang maksimal minggu lalu," kata Bagas Maulana.

"Kami bangga dengan penampilan kami sepanjang Denmark dan French Open ini, tetapi kami juga tidak mau terlalu puas. Masih ada laga final untuk dimainkan," tambah Fikri.

Indonesia sendiri sebetulnya mengirimkan tiga wakil di babak semifinal. Namun, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kalah dari ganda Tiongkok, Liu Shengshu/Tan Ning.

Pertandingan final akan dimulai pada pukul 11.30 waktu setempat atau sekitar 16.30 WIB, dengan partai ganda campuran sebagai pembuka. Berikut jadwal lengkap final French Open 2023:

Ganda campuran: Jiang Zhenbang/Wei Yaxin (Tiongkok) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)

Tunggal putri: Chen Yufei (Tiongkok) vs Tai Tzu-ying (Taiwan)

Ganda putri: Liu Shengshu/Tan Ning (Tiongkok) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Tunggal putra: Jonatan Christie (Indonesia) vs Li Shi Feng (Tiongkok)

Ganda putra: Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia)