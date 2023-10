Arek Suroboyo Sambut Trofi Piala Dunia U-17

Surabaya, Beritasatu.com - Ribuan orang yang memadati kawasan Genteng, Taman Apsari hingga Balai Pemuda, Surabaya, Jawa Timur, menyambut Trophy Experience Piala Dunia U-17, Minggu (29/10/2023) menunjukkan arek-arek Suroboyo siap mensukseskan FIFA World Cup U-17 2023 yang bergulir 10 November mendatang.

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang ikut berpawai bersama warga Kota Pahlawan, komunitas sepakbola, para legenda Klub Persebaya, serta suporter Bajul Ijo menyatakan sikap optimistisnya jika Surabaya akan jadi cermin keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah pesta para talenta pesepakbola dunia.

"Saya optimistis, melihat antusias warga Surabaya dari berbagai kelompok, lalu kesiapan total pemerintah daerah dan kota, stadion, lapangan latihan, akomodasi, serta sarana pendukung lainnya, Surabaya siap. Baik untuk upacara pembukaan, semua pertandingan, dan menjadi kandang yang tangguh bagi timnas. Terima kasih buat wali kota dan jajaran yang membantu kami dalam mempersiapkan venue dan penyelenggaraan event," ujar Erick Thohir di ajang "Trophy Experience" Piala Dunia U17 yang digelar di Balai Pemuda, Surabaya, Jatim, Minggu (29/10/2023).

Kemeriahan arak-arakan trofi tur di Surabaya juga diramaikan bazar, pentas seni dan musik, serta photo booth sejak pawai dimulai dari Siola hingga Balai Pemuda yang berjarak 1 km.

Di tengah pawai itu juga diluncurkan video klip lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang dinyanyikan Wika Salim. Lagu ini menjadi theme song Timnas Indonesia U-17, untuk membakar semangat para suporter Tim Merah-Putih di FIFA World Cup U-17.

"Karena itu, ayo sukseskan bersama, penuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk dukung Timnas muda kita sehingga bisa melangkah dan berprestasi tinggi, dan juga tonton laga negara-negara lain agar kita bisa melihat permainan bintang-bintang sepakbola masa depan. Ini momen bersejarah jadi jangan lewatkan begitu saja," ujar Erick yang juga menjadi Ketua Pelaksana FIFA World Cup U-17 2023.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak masyarakat Kota Pahlawan memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia U-17 di kota mereka. "Surabaya sudah siap. Kami akan ramaikan Piala Dunia U-17, mendukung perjuangan Timnas Indonesia U-17. Kami akan buktikan penunjukkan Surabaya sebagai markas timnas tidak salah. Surabaya kota para pejuang. Warga Surabaya akan mengawal timnas supaya bisa terbang tinggi," katanya.

Saat sesi Trophy Experience, Menpora Dito Ariotedjo, menyempatkan hadir. Ia menitip pesan pada warga Surabaya dan Jawa Timur buat menyemangati perjuangan Tim Garuda Muda. "Kita semua ingin melihat pemain-pemain muda kita berprestasi di level dunia. Mereka butuh dukungan kita semua. Saya percaya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik."

Seusai acara Trophy Experience yang memberikan kesempatan luas kepada warga untuk berfoto bersama Trofi Piala Dunia U-17, Erick menyempatkan diri meninjau kesiapan akhir Stadion GBT. Selain menjadi home base Timnas U-17 di penyisihan Grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama, stadion berkapasitas 45 ribu penonton ini juga akan menjadi venue dua pertandingan babak 16 besar pada 21 November 2023.