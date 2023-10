Libatkan Artis Lokal, Pembukaan Piala Dunia U-17 Akan Ciptakan Sejarah Baru

Surabaya, Beritasatu.com - Surabaya akan menjadi salah satu kota yang sangat penting dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Bukan hanya sebagai markas Timnas Indonesia U-17 selama babak penyisihan grup A, tetapi juga sebagai tempat diadakannya seremoni pembukaan turnamen. Pembukaan akan melibatkan artis lokal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjanjikan acara selebrasi yang sangat meriah dan tercipta sejarah baru saat pembukaan.

Seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 akan diselenggarakan sebelum pertandingan antara Timnas Indonesia dan Ekuador pada 10 November mendatang.

Tanggal tersebut juga merupakan peringatan Hari Pahlawan, yang menggambarkan semangat juang Arek-Arek Suroboyo pada masa perang kemerdekaan.

Erick menyatakan, pembukaan Piala Dunia U-17 akan lebih meriah daripada seremoni yang pernah diadakan di Indonesia sebelumnya. Selebrasi pembukaan turnamen level junior FIFA ini akan menciptakan sejarah baru.

"Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah suatu acara. Mulai dari Asian Games 2018 hingga Forum G-20 2022, selalu diwarnai dengan keseruan dan tak terlupakan. Saya harapkan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi yang terbaik," ujar Erick saat mengunjungi Surabaya dalam acara Trophy Experience PD U-17 pada Minggu (29/10/2023).

Dalam persiapan acara pembukaan, local organizer committee (LOC) melibatkan Wishnutama, sosok sentral di balik kesuksesan acara selebrasi Asian Games dan G-20. Saat ini, Wishnutama sedang sibuk menyiapkan konsep acara yang sangat meriah.

"Saya percaya pada kemampuan Mas Wishnutama untuk mengatur acara ini. Semoga hasilnya memuaskan dan membuat kita semua bangga," tambah Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua LOC.

Pedangdut Wika Salim akan menjadi salah satu pengisi hiburan saat acara pembukaan Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Video klip lagu berjudul "Bersama Garuda (We Are Together)" karya Wika telah diluncurkan pada acara Trophy Experience akhir pekan lalu. Lagu ini akan digunakan untuk membangkitkan semangat Tim Merah Putih saat bertanding di lapangan.

Tidak hanya Wika, banyak artis lokal terkemuka juga akan terlibat dalam seremoni pembukaan. "Acara ini akan melibatkan 100 persen artis lokal. Kami memberikan dukungan kepada mereka agar bisa dikenal secara internasional. Kami berharap para penonton yang hadir di stadion maupun yang menonton melalui layar kaca dapat menikmati selebrasi pembukaan ini," tambah Erick.

Seremoni pembukaan akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan Presiden FIFA, Gianni Infantino.

"Infrastruktur di Surabaya sudah siap. Yang perlu diantisipasi adalah keamanan, kemacetan, dan hal-hal lainnya. Piala Dunia U-17 adalah sejarah bagi bangsa kita. Kami memohon dukungan dari masyarakat Surabaya dan Jawa Timur agar turnamen ini sukses dari segi penyelenggaraan. Tentu saja, kami berharap Timnas U-17 juga dapat mencapai prestasi yang membanggakan," ucap Erick.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sangat senang melihat semangat warga kotanya menyambut Piala Dunia U-17. Dia berharap semangat luar biasa ini tidak hanya terbatas pada arak-arakan menjelang turnamen, tetapi juga akan terasa saat pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-17 berlangsung.

"Ayo warga Surabaya dan Jawa Timur, mari kita ramaikan Stadion Gelora Bung Tomo. Tunjukkan bahwa kita dapat membantu menguatkan semangat juang Pasukan Garuda saat melalui babak penyisihan sehingga mereka dapat lolos ke fase selanjutnya,” katanya.

Selain melawan Ekuador, Timnas Indonesia U-17 akan bertemu dengan Panama pada 13 November dan Maroko pada 16 November. Juara grup, runner-up, dan empat tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar.