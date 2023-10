Lionel Messi Persembahkan Ballon d'Or 2023 untuk Diego Maradona

Jakarta, Beritasatu.com - Lionel Messi meraih penghargaan Ballon d’Or kedelapannya, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB dan mendedikasikannya untuk legenda Argentina dan Napoli Diego Armando Maradona. Penyerahan penghargaan itu bertepatan dengan pada hari ulang tahun sosok yang meninggal pada 2020 tersebut.

Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengalahkan Erling Haaland dan Kylian Mbappé untuk meraih trofi Ballon d'Or di Paris. Ini menjadi Ballon d'Or kedelapan pemain berusia 36 tahun itu setelah juga menyabetnya pada 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021.

Trofi ini diraih sebagian besar berkat prestasinya untuk Argentina di Piala Dunia 2022, saat Tim Tango membawa pulang trofi tersebut untuk pertama kalinya sejak tim Maradona pada tahun 1986.

🌕 Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona



💬"Wherever you are, happy birthday Diego! This trophy is also for you."#ballondor pic.twitter.com/mcx9V0Hqyz