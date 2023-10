Ini Beberapa Fakta Menarik Piala Dunia U-17 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Piala Dunia U-17 2023 merupakan salah satu acara olahraga terbesar tahun ini yang penuh antusiasme dan harapan. Turnamen ini akan menjadi panggung bagi bakat-bakat muda sepak bola dari seluruh dunia.

Terdapat beberapa fakta menarik soal Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini.

Stadion Tuan Rumah

Turnamen Piala Dunia U-17 2023 nantinya akan diadakan pada empat stadion yang ada di pulau Jawa, yakni Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang berada di Jakarta yang bisa menampung 23.000 penonton. Lalu ada Stadion Si Jalak Harupat yang bertempat di Kabupaten Bandung, yang bisa menampung 22 ribu penonton.

Selanjutnya ada Stadion Manahan yang berada di Surakarta yang bisa menampung 19.000 penonton. Terakhir venue yang berada di Surabaya yaitu Stadion Gelora Bung Tomo yang berkapasitas 44.000 penonton.

Kapten Tim Amerika Serikat Berlatih dengan Messi

Kedatangan sang mega bintang sepak bola Lionel Messi ke Amerika Serikat banyak memotivasi pesepak bola muda di negara itu antara lain Tyler Hall. Dia dipercaya menjadi kapten tim Amerika Serikat U-17 pada Piala Dunia U-17 2023 nantinya.

Pada wawancaranya, bek asal Inter Miami ini menargetkan untuk pulang dengan membawa gelar juara pada Piala Dunia U-17 2023. Kepercayaan dirinya itu muncul ketika dia berlatih bersama sang mega bintang Lionel Messi dan mantan bintang Barcelona lainnya yakni, Sergio Busquets dan Jordi Alba di klubnya.

Harga Tiket

Hari ini, Selasa (31/10/2023) menandakan hitungan mundur 11 hari lagi Piala Dunia U-17 2023 akan dimulai. Tiket telah tersedia secara eksklusif di FIFA.com/tickets, dengan harga mulai dari Rp 75.000 untuk tiket terusan satu hari. Tiket ini akan memberi Anda akses ke kedua pertandingan pada sehari di stadion yang sama.

Lima Negara Asia Ikut Serta

Pada Piala Dunia FIFA U-17 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia, akan terdapat lima tim dari konfederasi AFC yang akan bersaing memperebutkan gelar juara turnamen ini. Piala Dunia U-17 2023 akan memberikan panggung yang sangat bergengsi bagi negara-negara AFC ini untuk bersaing dan memamerkan bakat-bakat pemain muda mereka di tingkat internasional. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, negara Asia lain yang ikut serta pada Piala DUnia U-17 2023 adalah Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan.

Jadwal Indonesia Bertanding

Piala Dunia FIFA U-17 akan dimulai pada 10 November 2023, dengan 24 peserta. Berikut jadwal Indonesia :

Fase Grup:

Jumat, 10 November 2023: Grup A - Indonesia vs Ekuador, pukul 19.00 WIB, Stadion Gelora Bung Tomo.

Senin 13 November 2023: Grup A - Indonesia vs Panama, pukul 19.00 WIB, Stadion Gelora Bung Tomo.

Kamis, 16 November 2023: Grup A - Maroko vs Indonesia, pukul 19.00 WIB, Stadion Gelora Bung Tomo.

Babak 16 Besar

Senin, 20 November 2023: Jika Indonesia berada di posisi kedua pada grup A dan akan melawan peringkat kedua Grup C. Pukul 15.30 WIB, di Stadion Manahan, Solo.

Senin, 20 November 2023: Jika Indonesia berada di posisi ketiga pada grup A dan akan melawan juara Grup B. Pukul 19.00 WIB, di Stadion Manahan, Solo.

Selasa, 21 November 2023: Jika Indonesia berada di posisi pertama pada grup A akan melawan peringkat ketiga dari grup C, D, atau E. Pukul 19.00 WIB, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Rabu, 22 November 2023: Jika Indonesia berada di posisi ketiga grup A akan melawan peringkat pertama grup C. Pukul 15.30 WIB, Jakarta International Stadium.