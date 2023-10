Ini Momen Ilkay Gundogan Tinggalkan Sesi Foto Barcelona saat Ballon d'Or

Jakarta, Beritasatu.com - Gelandang Barcelona Ilkay Gundogan menjadi berita utama terbesar di Catalonia setelah El Clasico akhir pekan lalu. Bukan karena gol pertamanya untuk Blaugrana, tetapi karena kritiknya terhadap rekan satu timnya setelah pertandingan. Kini di upacara Ballon d’Or, sang veteran mengejutkan rekan satu timnya dengan berjalan pergi saat kesempatan berfoto.

Gundogan seharusnya berpose bersama Marc-Andre ter Stegen, Wakil Presiden Barcelona Rafa Yuste, Presiden Joan Laporta dan Alejandro Balde, ketika pemain internasional Jerman itu keluar.

Balde terlihat terkejut dan awalnya ingin membawa Gundogan kembali, tetapi dia mengurungkan niatnya itu.

Ilkay Gundogan bersama istri saat Ballon d'Or.

Gundogan awalnya berpose untuk foto bersama mereka, dan mungkin saja dia melihat seseorang yang ingin dia ajak bicara. Dia pun meninggalkan rombongan Barcelona yang semua hendak berfoto bersama. Hal ini jelas mengejutkan rekan-rekannya. Gundogan pun berupaya meredam kejadian ini agar tak kian membesar dan berpengaruh negatif kepada dirinya juga Barcelona.

Pemain Jerman berdarah Turki ini kemudian mengungggah komentarnya tentang kejadian ini di media sosial X (Twitter).

"Saya orang yang sangat bahagia. Saya mewujudkan impian masa kecil saya dengan bermain untuk Barcelona. Mudah-mudahan kami bisa membawa lebih banyak pemain Barca ke sini (Ballon d'Or) tahun depan," tulis pemain yang ikut membawa Manchester City menyabet tiga gelar musim ialu tersebut.

Ilkay Gundogan not exactly feeling the Barcelona love right now😮pic.twitter.com/EbHAsZkRZK