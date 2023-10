Menparekraf Dorong 11 Pelari Indonesia Capai Garis Finis di 2023 Athens Marathon

Jakarta, Beritasatu com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong 11 pelari Indonesia mencapai garis finis pada lomba lari 2023 Athens Marathon di Yunani pada 12 November 2023 mendatang.

Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, pelari Indonesia yang akan berpartisipasi di ajang tersebut merupakan Six Star World Major Marathon Finisher. Mereka para pelari yang telah menyelesaikan enam rangkaian World Major Marathon di Tokyo, Boston, Berlin, Chicago, New York, dan London.

Di Indonesia sampai saat ini hanya ada 80 orang yang memiliki medali tersebut, termasuk Menparekraf Sandiaga yang sebelumnya telah menyelesaikan enam rangkaian Major World Marathon tersebut.

"Ayo kalian pasti bisa mencapai garis finis sepanjang 42 km dan saya ucapkan selamat dan semoga sukses kepada para pelari yang ikut di event ini," ucap Sandiaga di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Partisipasi pelari Indonesia akan menjadi salah satu sarana promosi Indonesia melalui sport tourism.

"Tentu ini bisa jadi inspirasi komunitas dan asosiasi untuk bisa berkolaborasi untuk memajukan sports tourism di Indonesia," ujar Plt Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Ni Komang Ayu Astiti.

Duta Besar Yunani untuk Indonesia, Stella Bezirtzoglou, merasa terhormat dapat menyambut keikutsertaan para pelari termasuk dari peserta Indonesia. Ajang 2023 Athens Marathon sebagai salah satu agenda lari maraton paling historis di dunia, karena dari sinilah lari maraton pertama kali itu diadakan.

Sejarahnya bermula ketika seorang tentara Yunani, Pheidippides diutus untuk mengabarkan kemenangan pasukan Yunani melawan tentara Persia dalam perang Maraton pada 490 SM. Ia membawa kabar itu dengan berlari dari Kota Marathon, Yunani ke Athena sejauh 42,195 kilometer. Dari situlah kemudian maraton sebagai lomba lari berawal.

"Di event ini, total akan ada 65.000 pelari dari 140 negara yang berpartisipasi. Dan tidak hanya maraton, karena kami juga ada lomba lari 5 kilometer, 10 kilometer, juga 1,2 kilometer untuk anak-anak," kata Stella.

Salah satu perwakilan kontingen Indonesia Six Star WMM Finisher, Fitri A Ramli mengatakan sudah mempersiapkan diri selama 4 bulan berlatih di Tanah Air. Ia bersama rekan-rekannya berlatih lari panjang dan sedang.

"Saya sudah persiapkan diri mulai dari lari pendek, sedang hingga panjang yang mencapai 42 km sesuai jarak lari maraton ini. Kami juga ingin memperkenalkan Indonesia di Athena Yunani di sana, bahwa sport tourism di Indonesia sangatlah menarik," pungkasnya.