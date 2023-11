One Championship Dinilai Lebih Besar daripada UFC

Jakarta, Beritasatu.com - Komentator tarung legendaris, Joe Rogan melayangkan pujian besar pada One Championship. Menurut Rogan, One Championship memberi warna berbeda dan bisa membawa MMA ke tingkatan yang lebih dari UFC.

Analisis yang Rogan berikan dirangkum dalam sebuah video yang diunggah CEO One Championship, Chatri Sityodtong.

"One Championship telah mengubah MMA ke tingkatan baru, bahkan lebih besar ketimbang UFC dalam skala global," ujar Joe Rogan.

"Saya menyukai Chatri dan apa yang dia lakukan dengan One Championship. Mereka menyuguhkan semua aspek seni bela diri, Muay Thai dengan sarung tinju yang lebih ringan, jiu-jitsu, serta para atlet elite," lanjutnya.

Berbeda dengan UFC yang hanya fokus di MMA, One Championship memang menyuguhkan disiplin lain seperti Muay Thai, kickboxing, dan Brazilian Jiu-Jitsu.

Yang lebih menarik, nama-nama petarung yang tampil di One Championship juga bukanlah sembarangan. Diketahui, hanya para juara dan petarung yang memiliki prestasi yang dikontrak One. "Semua petarung yang bergabung di One Championship adalah atlet elite dari yang paling elite," ujar Rogan.

Adapun Rogan memuji aksi perdana One Championship bertajuk One Fight Night 10 di Denver, Colorado, yang berlangsung sukses tahun ini. Laga yang dipuncaki dengan aksi trilogi antara Demetrious Johnson dan Adriano Moraes itu menjadi gebrakan pertama ONE Championship di negeri Paman Sam.

Tak ayal, ajang tersebut mendapat sambutan hangat hingga tiket bisa ludes terjual beberapa bulan sebelumnya dan trending di berbagai platform media sosial.

"Chatri mengundang saya untuk datang ke acara mereka di Denver, dalam ajang perdana One Championship di Amerika Serikat. Ajang itu sungguh luar biasa, dan menyuguhkan perpaduan kickboxing, MMA, dan grappling," lanjut rekan Rogan di JRE.

Yang lebih mengesankan, semua atlet One Championship mendapat sambutan luar biasa meskipun mereka baru menginjakan kaki untuk pertama kali di Amerika seperti Stamp Fairtex dan Rodtang Jitmuangnon. "Mereka semua tampak seperti bintang besar," pungkasnya.

Pada 2024 mendatang, One Championship pun akan kembali menggelar empat ajang di empat kota besar berbeda di Amerika Serikat.

Pekan ini, One Championship akan menggelar One Fight Night 16 pada Sabtu (4/11/2023). Ajang itu akan menampilkan dua laga kejuaraan dunia dalam disiplin kickboxing serta submission grappling.