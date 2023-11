Perempat Final Piala Liga Inggris: Chelsea Bertemu Newcastle, Liverpool Ditantang West Ham

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil undian perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup mempertemukan Chelsea melawan Newcastle United dan Liverpool ditantang West Ham United.

Dalam partai delapan besar lainnya, Everton akan berjumpa Fulham, sedangkan klub divisi tiga (League 2) Port Vale bakal menantang Middlesbrough dari divisi Championship. Partai perempat final ini akan digelar pada 19 dan 20 Desember mendatang.

Chelsea melaju ke perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup setelah menaklukkan Blackburn Rovers, 2-0, di Stadion Stamford Bridge, London, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak The Blues, julukan Chelsea, dicetak Benoit Badiashile dan Raheem Sterling. Chelsea merebut tiket babak delapan besar bersama Port Vale, Middlesbrough, West Ham United, Everton, Liverpool, dan Newcastle United.

Newcastle United membuat kejutan dengan menundukkan tuan rumah Manchester United di Stadion Old Trafford dengan angka telak 3-0. Gol-gol pasukan Eddie Howe dicetak Miguel Almiron pada menit ke-26, Lewis Hall (36), dan Joseph Willock (60).

West Ham juga menyabet tiket perempat final setelah menjungkalkan tim tamu Arsenal, 3-1. Tim asuhan David Moyes meraih kemenangan berkat gol bunuh diri pemain Arsenal Ben White pada menit ke-16. Dua gol lainnya dicetak Mohammed Kudus (50), dan Jarred Bowen (60). Sementara gol balasan Arsenal dicetak Martin Odegaard di pengujung laga.

Liverpool melaju ke perempat final setelah mengalahkan Bournemouth, 2-1. Gol yang membawa Liverpool memetik kemenangan dicetak Cody Gakpo pada menit ke-31 dan Darwin Nunez (70). Bournemouth sempat menyamakan skor melalui Justin Kluivert pada menit ke-64.

Everton juga memastikan langkahnya ke perempat final setelah menundukkan sesama klub Premier League, Burnley, dengan skor 3-0. Gol-gol tim asuhan Sean Dyche dihasilkan James Tarkowski pada menit ke-13, Amadou Onana (53), dan Ashley Young (90+2).

Tiket delapan besar juga direbut Fulham yang menundukkan klub divisi dua, Ipswich Town, 3-1. The Cottagers melaju berkat gol-gol yang dilesakkan Harry Wilson (9), Rodrigo Muniz (60), dan Thomas Cairney (77). Ipswich memperkecil kekalahan melalui gol yang dilesakkan bek berkebangsaan Indonesia, Elkan Baggott pada menit ke-56.

Sehari sebelumnya, Port Vale dan Middlesbrough juga memastikan tempat di perempat final. Port Vale menundukkan Mansfield Town dengan skor 1-0. Sementara Middlesbrough menang tipis 3-2 atas tuan rumah Exeter City.

Jadwal Perempat Final Piala Liga Inggris:

19 Desember 2023

Everton (1) vs Fulham (1) di Stadion Goodison Park

Chelsea (1) vs Newcastle United (1) di Stadion Stamford Bridge

Port Vale (3) vs Middlesbrough (2) di Stadion Port Vale

20 Desember 2023

Liverpool (1) vs West Ham United (1) di Stadion Anfield

* Dalam kurung divisi