Bayern Munchen Tersingkir dari DFB Pokal, Kutukan Harry Kane Berlanjut?

Jakarta, Beritasatu.com - Raksasa Jerman Bayern Munchen secara mengejutkan disingkirkan oleh tim kasta ketiga Liga Jerman FC Saarbruecken di babak kedua DFB Pokal 2023/2024, Rabu (1/11/2023). Hal ini membuat striker utama mereka, Harry Kane harus mencari kompetisi lain untuk merengkuh gelar pertama bersama tim.

Kane yang pada pertandingan sebelumnya menghadapi Darmstadt di Bundesliga sukses mencetak hattrick dan membantu Bayern berpesta 8-0, memang diparkir oleh pelatih Die Roten, Thomas Tuchel dalam laga kontra Saarbruecken.

Ia hanya bisa menyaksikan timnya yang sebetulnya unggul terlebih dahulu lewat gol Thomas Mueller di menit ke-15, balik menelan kekalahan lewat gol dari Patrick Sontheimer di akhir babak pertama dan Marcel Gaus di injury time babak kedua.

Kekalahan ini memastikan Bayern harus melepas satu gelar dalam kampanye musim 2023/2024. Sebelumnya, Bayern juga gagal meraih juara di DFB Supercup, setelah dikalahkan RB Leipzig 0-3 di kandangnya sendiri. Kane menjalani debut di pertandingan resmi bersama Bayern dalam laga tersebut.

Jika menilik prestasi bersama tim, Kane memang belum pernah meraih gelar juara untuk klub yang dibelanya. Sebelumnya, saat masih berseragam Tottenham Hotspur dari musim 2010/2011 hingga 2022/2023, Harry Kane juga gagal menyumbangkan trofi untuk Spurs.

Padahal Harry Kane sukses meraih beragam gelar individu bergengsi, mulai dari PFA Premier League Team of the Year (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2022/2023), PFA Young Player of the Year (2014/2015), hingga Sepatu Emas Liga Inggris sebagai top skorer Premier League 2015/2016, 2016/2017, dan 2020/2021.

Persembahan terbaik Harry Kane untuk klub London itu ialah runner up Liga Champions 2018/2019, dan medali perak Piala EFL 2014/2015 dan 2020/2021.

Begitu pula di level tim nasional. Harry Kane juga belum menyumbangkan gelar untuk the Three Lions, julukan Inggris, dengan pencapaian terbaik medali perak Euro 2020 dan medali peringkat ketiga UEFA Nations League 2018/2019.

Peluang Harry Kane juara bersama Bayern di musim debutnya kini bergantung di Bundesliga dan Liga Champions. Di Bundesliga, Bayern saat ini berada di posisi kedua, terpaut 2 poin dari Bayer Leverkusen yang mengoleksi 25 poin dari 9 laga. Kane sendiri telah mencetak 12 gol di Bundesliga.

Sementara di Liga Champions 2023/2024, Bayern yang tergabung di grup A bersama Galatasaray, Manchester United, dan Copenhagen, kini memimpin klasemen sementara dengan menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan. Harry Kane telah mencetak 2 gol di fase grup.

Akankah Kane meraih gelar tim perdananya bersama Bayern, atau Die Roten menjadi korban berikutnya dari kutukan Harry Kane?