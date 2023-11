TNI AU vs BIN Awali Livoli Divisi Utama 2023 di Tangerang

Jakarta, Beritasatu.com - Tim putri TNI AU versus BIN O2C akan mengawali kompetisi Livoli Divisi Utama 2023 di Indoor Stadium Indomilk Sport Center, Kabupaten Tangerang, Banten, mulai 6 hingga 11 November 2023 mendatang.

Demikian dikatakan Ketua III Bidang Kompetisi dan Pertandingan PP PBVSI, Reginald Nelwan, dalam pertemuan secara virtual dengan klub-klub peserta Livoli Divisi Utama, Kamis (2/11/2023).

Regi, panggilan Reginald Nelwan, menyatakan, semua tim peserta Livoli 2023 telah menyerahkan daftar nama pemain maksimal sebanyak 18 orang.

BACA JUGA Selain Doni, Nizar Juga Perkuat BIN Pasundan di Livoli

ADVERTISEMENT

"Setiap tim menyerahkan 18 pemain, dan 14 pemain akan dipilih untuk turun pada putaran reguler pertama, kedua, dan putaran final," ujar Regi.

Regi menjelaskan, batas akhir pendaftaran pemain adalah 31 Oktober 2023 lalu dan pengesahan pemain pada Kamis (2/11/2023) ini.

Putaran reguler pertama akan berlangsung di Tangerang pada 6-11 November 2023. Sementara itu, putaran kedua akan dilaksanakan di GOR Ki Mageti Magetan pada 14-19 November 2023, dan putaran final akan berlangsung di GOR Jayabaya Kediri pada 1-10 Desember 2023.

Pada putaran reguler pertama, selain tim Putri TNI AU dan BIN O2C, terdapat dua tim putri lainnya, yaitu TNI AL dan Kharisma Premium, yang akan bersaing di Pul EE.

BACA JUGA Doni Haryono, Suami Wilda Perkuat BIN Pasundan di Livoli

Sementara itu, dalam sektor putra Grup B, terdapat empat tim, yakni TNI AU, Samator, BIN Pasundan, dan LavAni.

Dua tim teratas akan melaju ke babak final four di Kediri. Adapun tim yang berada di peringkat keempat akan terdegradasi ke Livoli Divisi Satu pada tahun mendatang.

Di Magetan, empat tim putra akan bersaing di Pul Y, yaitu juara bertahan Indomaret, Berlian Bank Jateng, DPUPR Rafabinar Semen Grobogan, dan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi.

Di sektor putri, empat tim yang tergabung di Pul DD adalah juara bertahan Bank Jatim, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, Popsivo Polwan, dan Bharata Muda.

BACA JUGA Rivan dan Agil Angga Tak Perkuat Samator di Livoli

Jadwal pertandingan putaran reguler pertama Livoli Divisi Utama:

Senin, 6 November 2023:

14.00 WIB: TNI AU vs BIN O2C (putri)

16.30 WIB: TNI AL vs Kharisma (putri)

19.00 WIB: BIN Pasundan vs LavAni (putra)