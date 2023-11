Piala Dunia U-17 2023: Pembagian Grup hingga Jadwal Tanding

Jakarta, Beritasatu.com – Piala Dunia U-17 2023 resmi digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Turnamen ini akan mempertemukan tim dari 24 negara yang lolos kualifikasi. Pembagian grup dan jadwal tanding untuk fase grup sudah ditentukan setelah pengundian grup yang digelar di Zurich, Swiss pada Jumat (16/9/2023) pukul 21.00 WIB.

Pengundian dilakukan oleh Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarza, dengan Stephen Appiah dan Júlio César, yang tampil di final edisi 1995. Ada pun tim yang lolos kualifikasi untuk turnamen ini adalah Argentina, Brasil, Burkina Faso, Kanada, Ekuador, Inggris, Prancis, Jerman, Indonesia (tuan rumah), Iran, dan Jepang.

Kemudian, Korea Selatan, Mali, Meksiko, Maroko, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Panama, Polandia, Senegal, Spanyol, Amerika Serikat, Uzbekistan, serta Venezuela.

Sebuah kehormatan bagi Indonesia menggelar sebuah turnamen dunia pertama kalinya. Ini juga merupakan pertama kalinya Piala Dunia U-17 digelar di Asia Tenggara. Piala Dunia U-17 edisi sebelumnya digelar di Brasil pada 2019 yang keluar sebagai juara dan meraih gelar mereka yang ke-4.

Setelah itu, turnamen dunia ini tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19. FIFA terpaksa membatalkan penyelenggaraan edisi 2021, dan baru bisa menggelarnya kembali di 2023.

Berikut ini pembagian grup dan jadwal tanding fase grup Piala Dunia U-17 2023 Indonesia:

Pembagian grup Piala Dunia U-17 2023

Grup A: Indonesia, Ekuador, Panama, Maroko Grup B: Spanyol, Kanada, Mali, Uzbekistan Grup C: Brasil, Iran, Kaledonia Baru, Inggris Grup D: Jepang, Polandia, Argentina, Senegal Grup E: Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, Amerika Serikat Grup F: Meksiko, Jerman, Venezuela, Selandia Baru

Jadwal Fase Grup Piala Dunia U-17 2023

Sebanyak empat kota di Indonesia sudah ditetapkan sebagai kota tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yaitu Surabaya, Surakarta, Jakarta, dan Bandung, yang semuanya terletak di Pulau Jawa. Ada empat stadion yang akan dipakai, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Manahan (Surakarta), Jakarta International Stadium (Jakarta), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung). Adapun jadwal fase grup Piala Dunia U-17 2023, yaitu:

Grup A

10 November 2023 16.00 WIB Panama vs Maroko (Surabaya)

10 November 2023 19.00 WIB Indonesia vs Ekuador (Surabaya)

13 November 2023 16.00 WIB Maroko vs Ekuador (Surabaya)

13 November 2023 19.00 WIB Indonesia vs Panama (Surabaya)

16 November 2023 19.00 WIB Maroko vs Indonesia (Surabaya)

16 November 2023 19.00 WIB Ekuador vs Panama (Surakarta)

Grup B

10 November 2023 16.00 WIB Mali vs Uzbekistan (Surakarta)

10 November 2023 19.00 WIB Spanyol vs Kanada (Surakarta)

13 November 2023 16.00 WIB Spanyol vs Mali (Surakarta)

13 November 2023 19.00 WIB Uzbekistan vs Kanada (Surakarta)

16 November 2023 16.00 WIB Uzbekistan vs Spanyol (Surakarta)

16 November 2023 16.00 WIB Kanada vs Mali (Surabaya)

Grup C

11 November 2023 16.00 WIB Kaledonia Baru vs Inggris (Jakarta)

11 November 2023 19.00 WIB Brasil vs Iran (Jakarta)

14 November 2023 16.00 WIB Brasil vs Kaledonia Baru (Jakarta)

14 November 2023 19.00 WIB Inggris vs Iran (Jakarta)

17 November 2023 19.00 WIB Inggris vs Brasil (Jakarta)

17 November 2023 19.00 WIB Iran vs Kaledonia Baru (Bandung)

Grup D

11 November 2023 16.00 WIB Jepang vs Polandia (Bandung)

11 November 2023 19.00 WIB Argentina vs Senegal (Bandung)

14 November 2023 16.00 WIB Senegal vs Polandia (Bandung)

14 November 2023 19.00 WIB Jepang vs Argentina (Bandung)

17 November 2023 16.00 WIB Senegal vs Jepang (Bandung)

17 November 2023 16.00 WIB Polandia vs Argentina (Jakarta)

Grup E

12 November 2023 16.00 WIB Prancis vs Burkina Faso (Jakarta)

12 November 2023 19.00 WIB Korea Selatan vs Amerika Serikat (Jakarta)

15 November 2023 16.00 WIB Amerika Serikat vs Burkina Faso (Jakarta)

15 November 2023 19.00 WIB Prancis vs Korea Selatan (Jakarta)

18 November 2023 19.00 WIB Amerika Serikat vs Prancis (Jakarta)

18 November 2023 19.00 WIB Burkina Faso vs Korea Selatan (Bandung)

Grup F

12 November 2023 16.00 WIB Venezuela vs Selandia Baru (Bandung)

12 November 2023 19.00 WIB Meksiko vs Jerman (Bandung)

15 November 2023 16.00 WIB Meksiko vs Venezuela (Bandung)

15 November 2023 19.00 WIB Selandia Baru vs Jerman (Bandung)

18 November 2023 16.00 WIB Selandia Baru vs Meksiko (Bandung)

18 November 2023 16.00 WIB Jerman vs Venezuela (Jakarta)

