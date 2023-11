One Fight Night 16: Kalahkan Juara MMA, Jonathan Haggerty Rajai 2 Olahraga

Bangkok, Beritasatu.com - One Fight Night 16 di Bangkok berakhir dengan lahirnya dua raja baru di disiplin striking dan submission grappling. Jonathan Haggerty dan Tye Ruotolo menjadi bintang dalam duel yang dihelat Sabtu (4/11/2023) di Lumpinee Boxing Stadium.

Gelar juara dunia diraih Jonathan Haggerty seusai menumbangkan raja MMA, Fabricio Andrade, di laga Kejuaraan Dunia One bantamweight kickboxing.

Dengan sangat meyakinkan "The General" sukses menjatuhkan sosok Andrade yang belum terkalahkan di menit 1.57 ronde kedua lewat bogem mentahnya. Kekalahan itu juga jadi yang pertama bagi Andrade sepanjang kariernya di One Championship.

Kemenangan ini membuat bintang asal Inggris itu resmi menjadi penguasa dua disiplin dan juga meraih bonus penampilan dobel senilai US$ 100.000 atau hampir Rp 1,6 miliar.

Di laga pendukung utama, Tye Ruotolo sukses merebut sabuk emas inagurasi One welterweight submission grappling setelah mendominasi grappler berbahaya asal Dagestan, Magomed Abdulkadirov.

Sejak awal ronde, keduanya langsung terlibat pertukaran jurus sebelum Tye sukses menjatuhkan lawannya ke atas kanvas. Sukses melancarkan takedown, sang bintang Amerika langsung mengincar kuncian kaki yang berhasil dihindari Abdulkadirov dengan penuh perjuangan.

Setelah itu Tye langsung kembali mengincar leher lawannya dengan berbagai kuncian seperti guillotine, rear-naked choke, hingga kombinasi. Walau cukup tangguh dan dapat bertahan hingga bel penutup, pada akhirnya Abdulkadirov hanya bisa pasrah.

Juri memberi kemenangan pada Tye sebagai juara perdana divisi One welterweight submission grappling.

Total terdapat tiga kemenangan knock out (KO) dan dua penyelesaian di ajang One Fight Night 16.

Hasil One Fight Night 16

- Jonathan Haggerty mengalahkan Fabricio Andrade via KO di menit 1:57 ronde kedua (Kejuaraan Dunia One Bantamweight Kickboxing)

- Tye Ruotolo mengalahkan Magomed Abdulkadirov via keputusan mutlak (Kejuaraan Dunia One Welterweight Submission Grappling)

- Seksan Or Kwanmuang mengalahkan Karim Bennoui via keputusan mutlak (Muay Thai-Catchweight 63,5 kg)

- Halil Amir mengalahkan Ahmed Mujtaba via TKO di menit 05:00 ronde pertama

- Sinsamut Klinmee mengalahkan Mouhcine Chafi via keputusan mutlak (Muay Thai-Catchweight 79,1 kg)

- Rui Botelho mengalahkan Zhang Peimian via keputusan terbelah (Kickboxing-strawweight)

- Ayaka Miura mengalahkan Meng Bo via kuncian di menit 2:09 ronde pertama (MMA-Strawweight)

- Ben Tynan mengalahkan Kang Ji Won via kuncian (arm-triangle choke) di menit 1:22 ronde ketiga (MMA-Heavyweight)

- Cristina Morales mengalahkan Anna "Supergirl" Jaroonsak via TKO di menit 2:54 ronde pertama (Kickboxing-Atomweight)

- Lito Adiwang mengalahkan Jeremy Miado via keputusan mutlak (MMA-Strawweight)