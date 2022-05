Pertama dalam Sejarah India Tampil di Final Piala Thomas

Jakarta, Beritasatu.com – Capaian tim bulutangkis putra India di Piala Thomas 2022 disebut sebagai kebangkitan bulutangkis India setelah lama tanpa prestasi dunia. Inilah untuk pertama kalinya tim putra India berhasil masuk final Thomas Cup sejak turnamen ini digelar 73 tahun lalu.

Tim putra negeri Sungai Gangga ini disebut sebagai generasi emas India. Mereka berhasil menciptakan sejarah ketika mengalahkan Denmark 3-2 di babak semifinal, Jumat (13/5/2022) malam di Impact Arena, Bangkok, Thailand.

Dalam pertandingan seru yang disebut beberapa media bak film thriller ini, pemain India peringkat sembilan dunia, Lakshya Sen, kalah di partai pembuka dengan straight game, 21-13, 21-13 di tangan peringkat satu dunia dan peraih medali emas Olimpiade, Viktor Axelsen.

MISSION๐Ÿ



Dream of a billion plus just came true. Absolute champion stuff from our boys as they became the first ever ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณteam to advance into the ๐™๐™„๐™‰๐˜ผ๐™‡S of #ThomasCup



Kudos to entire coaching team & support staffs. Take a bow๐Ÿ‘@himantabiswa#ThomasCup2022#IndiaontheRise pic.twitter.com/cGdeFJIZD7