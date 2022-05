Puan Maharani Ingin Cabang Mother of Sport Lebih Unjuk Gigi

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani berharap prestasi Indonesia pada cabang mother of sport atau ibu dari olahraga, seperti atletik dapat lebih unjuk gigi. Puan mendoronb pencapaian kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 Vietnam menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan prestasi pada SEA Games ke-32 di Kamboja pada 2023.

“SEA Games 2023 Kamboja harus dipersiapkan secara matang. Saya sangat berharap cabang mother of sport bisa lebih unjuk gigi tahun depan. Dalam ajang SEA Games 2021 Vietnam, saya melihat untuk cabang mother of sport, kita banyak kecolongan medali,” ujar Puan Maharani, Senin (23/5/2022).

“Dengan potensi yang ada, kita harus perkuat lagi cabang olahraga ini. Saya harap pemerintah menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi agar pembinaan untuk cabang mother of sport ke depan terus ditingkatkan,” tambah Puan Maharani.

Sebagai catatan, Indonesia hanya meraih dua medali emas dari target lima emas dalam cabang atletik. Di cabang olahraga atletik, ada 47 event yang dipertandingkan. Untuk renang, Indonesia membawa pulang dua medali emas dari 48 event, meleset dari target yang dipatok lima emas. Untuk senam, Indonesia hanya menyabet dua medali emas dari 21 event yang dipertandingkan.

“Perolehan medali emas dalam cabang mother of sport belum sesuai target, angkanya masih jauh di bawah number of event yang dipertandingkan. Sebagai cabang olahraga unggulan, saya mendorong organisasi induk cabang mother of sport menyusun program hingga strategi yang matang untuk meningkatkan prestasi di cabang ini,” tutur Puan Maharani.

