Ini yang Perlu Anda Ketahui tentang Balapan Formula E

Jakarta, Beritasatu.com – Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Balap mobil elektrik ini akan digelar di Sirkuit Formula E Jakarta di Ancol.

Berbeda dengan balap Formula One (F1) yang sudah sangat dikenal, Formula E relatif belum banyak diketahui masyarakat.

Berikut beberapa hal yang wajib diketahui tentang balap mobil jet darat versi elektrik alias listrik ini:

1. Formula E yang bernama resmi ABB FIA Formula E World Championship, adalah kejuaraan motorsport satu tempat duduk untuk mobil listrik. Balapan ini pertama kali digagas tahun 2011 di Paris oleh Presiden FIA Jean Todt dan pengusaha Spanyol Alejandro Agag, yang juga merupakan ketua Formula E Holdings saat ini. Balapan pertama Formula E digelar di Beijing pada September 2014. Sejak tahun 2020, seri ini memiliki status kejuaraan dunia FIA.

2. Kejuaraan Formula E saat ini diikuti oleh 11 tim dengan masing-masing diperkuat dua pembalap. Olahraga ini menampilkan mobil balap bertenaga listrik yang mirip dengan gaya mobil hybrid-drive Formula 1. Balapan umumnya berlangsung di sirkuit jalanan pusat kota sementara, sepanjang 1,9 hingga 3,4 km (1,2 hingga 2,1 mil).

3. Poin diberikan kepada 10 pembalap teratas yang menggunakan sistem standar FIA (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Pembalap yang mengamankan pole position juga mendapatkan 3 poin, sedangkan pembalap yang mencatatkan putaran tercepat (jika mereka finis di 10 besar) mendapatkan tambahan 1 poin (2 poin selama dua musim pertama). Selain itu, untuk musim keenam dan tujuh (2019-21) pembalap yang mencapai putaran tercepat selama kualifikasi grup mendapatkan 1 poin.

4. Kejuaraan ini terdiri dari kejuaraan pembalap dan tim. Total akhir musim seorang pembalap terdiri dari hasil terbaik seorang pembalap. Total tim dibuat dengan menghitung skor kedua pembalap sepanjang musim.

5. Sebanyak 11 tim yang menjadi peserta balapan Formula E yakni:

1. NIO 333 Formula E Team dari Tiongkok (pembalap Oliver Turvey dan Dan Ticktum)

2. Envision Racing dari Inggris (Robin Frijns, Nick Cassidy)

3. Mercedes-EQ Formula E Team dari Jerman (Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries)

4. Dragon/Penske Autosport dari AS (Sérgio Sette Câmara, Antonio Giovinazzi)

5. Jaguar TCS Racing dari Inggris (Mitch Evans, Sam Bird)

6. ROKiT Venturi Racing dari Monako (Lucas di Grassi, Edoardo Mortara)

7. DS Techeetah dari Prancis ( António Félix da Costa, Jean-Éric Vergne)

8. Nissan e.dams dari Prancis (Maximilian Günther, Sebastien Buemi)

9. Avalanche Andretti Formula E dari AS (Jake Dennis, Oliver Askew)

10. Mahindra Racing dari India (Alexander Sims, Oliver Rowland)

11. TAG Heuer Porsche Formula E Team dari Jerman (André Lotterer, Pascal Wehrlein)

6. Jakarta menjadi lokasi gelaran seri kesembilan balapan Formula E 2022. Seri sebelumnya digelar di Diriyah (Arab Saudi Seri 1 dan 2), Mexico City (Meksiko Seri 3), Roma (Italia, Seri 4 dan 5), Monaco (Seri 6), Berlin (Jerman, Seri 7 dan 8).

7. Setelah Jakarta, balapan Formula E tahun ini akan digelar di Marakesh (Maroko, Seri 10), New York City (AS, Seri 11 dn 12), London (Inggris, Seri 13 dan 14), serta Seoul (Korea Selatan, Seri 15 dan 16).

8. Posisi puncak klasemen pembalap Formula E tahun 2022 untuk sementara ditempati Stoffel Vandoorne. Pembalap asal Belgia ini memimpin klasemen dengan raihan 111 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Swiss Edoardo Mortara dengan raihan 99 poin. Sementara Jean-Éric Vergne berada di posisi ketiga dengan koleksi 95 poin. Posisi keempat diisi Mitch Evans dari Selandia Baru dengan 83 poin, sementara Robin Frijns dari Belanda di posisi kelima dengan koleksi 81 poin.

9. Posisi puncak untuk klasemen tim untuk sementara diisi Mercedes-EQ Formula E Team dari Jerman dengan raihan 173 poin. ROKiT Venturi Racing dari Monako berada di urutan kedua dengan 148 poin. Urutan ketiga ditempati DS Techeetah (Prancis) dengan 138 poin. Tim Inggris Jaguar TCS Racing, di posisi keempat dengan 111 poin. Sementara di posisi kelima ada TAG Heuer Porsche Formula E Team dengan koleksi 110 poin.

10. Juara Formula E musim lalu adalah pembalap Belanda Nyck de Vries dari tim Mercedes-EQ Formula E Team dengan raihan 99 poin dari 15 putaran. Tim balap Jerman itu juga menjuarai klasemen tim dengan raihan 181 poin.

Round 8 race highlights have arrived 🚨



Swipe to take a look at the key moments from today's race!



🇩🇪 2022 @Shell_Recharge #BerlinEPrix