Kasus Yeremia Rambitan, Sekjen PBSI: Anaknya Suka Bercanda

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Sekjen PP PBSI) Muhammad Fadil Imran menanggapi kasus viralnya perkataan yang tidak senonoh oleh pebulutangkis ganda putra Yeremia Rambitan.

Diketahui, ucapan tidak senonoh pemain bernama lengkap Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan itu viral di media sosial. Pemain bulutangkis 22 tahun itu mengeluarkan kalimat tersebut pada saat melangsungkan live di akun Tiktok pribadinya setelah menjalani pertandingan final SEA Games 2021 di Vietnam. Adapun ucapannya berbunyi 'I love you, i want fu*k you'.

Menurut Fadil, ucapan Yeremia Rambitan saat melakukan siaran langsung tersebut hanya bermaksud bercanda. Pasalnya, Yeremia Rambitan merupakan anak yang suka bercanda.

"TikTok ini memang maksudnya mungkin bercanda tetapi persepsi orang berbeda. Nanti kalau Anda kenal profil seorang Yere (Yeremia Rambitan) nanti akan lebih tahu sebenarnya bahwa anaknya suka bercanda," kata Fadil dalam jumpa pers menyambut kejuaraan Bulutangkis East Venturest Indonesia Open 2022 di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Terkait hal tersebut, PBSI juga akan memberikan pembinaan kepada para atletnya terkait etika bermedia sosial. Tujuannya agar hal yang menimpa Yeremia Rambitan tidak terulang lagi.

Fadil Imran juga meminta kasus yang menimpa Yeremia diakhiri. Pasalnya, sang pemain sudah mengaku bersalah dan meminta maaf atas kesalahannya dan agar lebih fokus menghadapi kejuaraan selanjutnya. Fadil Imran juga sudah menegur keras terhadap Yeremia Rambitan.

"Yeremia sudah mengakui kesalahannya dan sangat menyesal. Jadi saya atas nama PBSI dan Yeremia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi ke depan," ujar Fadil Imran.

Dikatakan Fadil Imran, Yeremia sudah menelepon dirinya. Pemain spesialis ganda ini pun sudah meminta maaf dan merasa menyesal.

"Yeremia sudah meminta maaf dan menyesal. Dia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini jadi pelajaran berharga bagi dirinya," sebut Fadil Imran.

Sebagai pengurus PBSI dan sekaligus sebagai orangtua yang mengayomi atlet, Fadil Imran juga menyayangkan hal ini terjadi. "Menyayangkan kejadian tersebut dan menjadi perhatian bagi PBSI untuk lebih membina agar atlet tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepribadian yang bagus," ucapnya.

Bicara tentang sanksi yang dijatuhkan PBSI, Fadil Imran menyebut bahwa teguran keras dari dirinya itu sudah merupakan hukuman yang cukup berat bagi Yeremia.

