Tiga Pembalap Italia dan Lima Motor Ducati Start Terdepan di Mugello

Beritasatu.com – Pembalap debutan MotoGP Fabio Di Giannantonio dari tim Gresini Racing membuat kejutan dengan merebut pole position dan memimpin di depan dua pembalap tuan rumah lainnya yang menguasai babak kualifikasi Grand Prix Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu (28/5/2022).

Kebanggaan publik tuan rumah bertambah oleh fakta bahwa lima posisi terdepan juga dikuasai para penunggang motor Ducati.

Di Giannantonio mencatat waktu 1 menit 46,156 detik di putaran terakhir yang dilakukannya dalam kondisi trek yang sedikit basah oleh gerimis sesekali. Dia unggul atas dua pembalap Mooney VR46 Marco Bezzecchi dan Luca Marini di posisi dua dan tiga.

Dengan demikian, tiga pembalap di baris terdepan posisi start ini juga mewakili dua tim asal Italia.

Di Giannantonio -- yang kurang disebut namanya karena dia juga sangat jarang bisa mendapat poin dari tujuh balapan yang sudah digelar -- bisa menguasai pole setelah lebih dulu mengikuti kualifikasi babak pertama karena gagal lolos ke 10 besar di sesi latihan.

Pembalap Pramac Ducati Johann Zarco berada di posisi empat, diikuti pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia.

Penunggang motor non-Ducati yang terkencang di sesi tersebut adalah pembalap Yamaha Fabio Quartararo, yang akan memulai balapan hari Minggu besok dari posisi enam. Quartararo bisa dibilang sebagai the best of the rest.

Awal kualifikasi diwarnai kecelakaan hebat di tikungan kedua yang menimpa pembalap Repsol Honda Marc Marquez dan membuat motornya hancur dan terbakar. Marquez baik-baik saja dan bisa segera bangkit setelah kecelakaan tersebut.

Insiden itu membuat bendera merah dikibarkan karena trek di sekitar tikungan 2 menjadi licin oleh minyak pelumas yang bocor dari motor Marquez.

Pembalap Aprilia Racing Aleix Espargaro menempati urutan ketujuh dan terlihat sangat tidak puas dengan raihannya itu. Di tiga balapan terakhir, Espargaro menuntaskan balapan di posisi tiga besar.

Dua motor Honda yang ditunggangi Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Pol Espargaro (Repsol Honda) berturut-turut di posisi delapan dan sembilan.

Posisi 10 kembali ditempati motor Ducati milik Enea Bastianini dari tim Gresini Racing yang memenangi balapan dua pekan lalu di Prancis.

Jorge Martin (Pramac Ducati) berada di urutan ke-11 tetapi dihukum turun ke posisi 14 karena melanggar aturan keselamatan saat sesi latihan bebas.

Marquez yang menuntaskan kualifikasi di urutan 12 dengan motor kedua akan start dari posisi 11 karena penalti Martin, demikian juga pembalap Ducati Jack Miller akan promosi ke urutan 12.

Sumber: BeritaSatu.com