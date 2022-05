Jelang Final NBA, 3 Pemain Kembali Perkuat Warriors

San Francisco, Beritasatu.com – Klub Golden State Warriors mendapat kabar baik menjelang Final NBA, dengan bakal kembalinya tiga pemain mereka ke lapangan. Salah satunya adalah Gary Payton II.

Pertandingan pertama final NBA yang menggunakan format the best of seven ini dijadwalkan berlangsung Kamis (2/6) waktu AS, dengan Warriors mendapat keuntungan menggelar pertandingan lebih banyak.

Dikutip dari situs resmi NBA, Senin, Payton diharapkan bisa kembali dalam rangkaian final NBA setelah cedera patah siku yang dideritanya di semifinal willayah barat kontra Memphis Grizzlies.

Payton sudah absen sejak game kedua kontra Grizzlies, setelah ia jatuh dihantam oleh Dillon Brooks dan final NBA yang berlangsung empat pekan dari insiden itu diperkirakan jadi rentang waktu yang tepat bagi pemain berusia 29 tahun tersebut untuk kembali.

Dua pemain lain yakni Andre Iguodala dan Otto Porter Jr. juga dikabarkan mengalami perkembangan positif dari cedera yang mereka derita untuk bisa kembali dalam rangkaian final NBA.

Iguodala sudah menepi 12 pertandingan beruntun karena cedera leher, sedangkan Porter absen di dua pertandingan terakhir final wilayah barat melawan Dallas Mavericks diganggu rasa nyeri kaki kiri.

Sumber: ANTARA