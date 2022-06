One Pride MMA Kirim 5 Petarung Indonesia ke Road To UFC

Jakarta, Beritasatu.com - Promotor mixed martial arts di Indonesia One Pride MMA kembali membuat gebrakan untuk dunia beladiri campuran Tanah Air. Akhir pekan ini akan mengirim petarung-petarung pilihan dan terbaik untuk berlaga pada ajang turnamen mixed martial arts internasional Road To UFC yang akan dihelat pada Kamis-Jumat, 9 -10 Juni 2022 di Singapura.

Sebelumnya promotor MMA internasional UFC mencari petarung terbaik Indonesia untuk berlaga di turnamen Road To UFC yang juga merupakan rangkaian dari UFC 275. Road To UFC adalah sebuah turnamen terobosan yang memberikan kesempatan bagi prospek top MMA Asia menuju pentas dunia.

“Atlet-atlet dari Indonesia akan bertarung dan mereka semua juara One Pride MMA. Sangat mengesankan melihat perkembangan para atlet MMA Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan kami nantikan aksi terbaik mereka” kata UFC Senior Vice President and Head Of Asia, Kevin Chang di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Terpilihnya petarung One Pride MMA bisa dikatakan karena One Pride MMA merupakan promotor terbaik di Indonesia. Lima petarung yang terpilih yaitu Jeremia Siregar, Gugun Gusman dan Angga Hans yang adalah juara nasional One Pride MMA, sementara itu Rama Supandhi dan Jeka Saragih merupakan juara interim.

“UFC memang sedang mencari petarung-petarung terbaik dari setiap negara di Asia untuk turnamen Road To UFC. Kemudian untuk di Indonesia mereka memang sudah memantau bahwa petarung terbaik di Indonesia adalah di bawah naungan One Pride MMA,” ujar CEO One Pride MMA, Fransino Tirta.

Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI), A Ardiansyah Bakrie memberikan dukungan penuh untuk One Pride MMA demi kemajuan mixed martial arts di Tamah Air, termasuk dukungan untuk para petarung One Pride MMA yang akan berlaga di Road To UFC.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi One Pride MMA dan untuk warga Indonesia pastinya bahwa petarung yang juga juara One Pride MMA dipilih untuk mewakili Indonesia mengikuti ajang sebesar Road to UFC yang diadakan pertama kali di Asia Tenggara. Kebanggaan ini juga karena One Pride MMA saat sudah mulai dilirik oleh promotor internasional. Mudah-mudahan kita bisa menunjukan hasil yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Ardiansyah.

Adanya hal ini sejalan dengan terwujudnya cita-cita One Pride MMA untuk membawa atlet MMA Tanah Air naik ke panggung internasional dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. KOBI dan PT Merah Putih Berkibar terus berupaya mengembangkan One Pride MMA menjadi alternatif olahraga dan tempat yang tepat untuk para atlet menunjukan keterampilan, keindahan, sportivitas dalam bertarung dan meningkatkan kualitas atlet MMA Indonesia.

Road to UFC memakai sistem win and advance yang memungkinkan para top MMA Asia memperoleh kontrak UFC. Turnamen Road To UFC yang akan diikuti petarung One Pride MMA terdiri dari kelas terbang, ringan, bantam, dan bulu.

Sebelum berangkat ke Singapura para atlet One Pride MMA tentunya lebih dahulu melakukan persiapan-persiapan guna kelancaran saat berlaga di Road To UFC nanti. One Pride MMA berharap dapat bisa terus membawa atlet-atlet MMA tanah air belaga di ajang internasional untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

Sumber: BeritaSatu.com