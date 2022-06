One Championship: Adrian Mattheis Ditaklukkan Alex Silva

Singapura, Beritasatu.com - Petarung Indonesia, Adrian Matheis gagal mengulang kemenangan dalam duel ulang melawan Alex Silva di One Championship. Lewat pertarungan ulang bertajuk One 158, Adrian Mattheis ditaklukkan mantan juara dunia One Strawweight dan penantang berperingkat 5 dengan sebuah submission cerdik di Singapore Indoor Stadium, Jumat (3/6/2022) malam.

Mattheis tak bisa keluar dari submission petarung Brasil itu dan akhirnya menyerah melalui inside heel hook di ronde pertama. Kemenangan itu membuat Silva mendapatkan bonus penampilan sebesar US$50.000.

BACA JUGA One Championship: Adrian Mattheis Siap Beri Bukti di Duel Ulang

Duel ulang Mattheis melawan Silva menjadi satu dari sekian duelyang tersaji di One 158 Tawanchai vs. Larsen.

Di pertandingan utama, peringkat 5 kelas featherweight Muay Thai Tawanchai PK Saenchai sukses mendominasi petarung promosi pendatang baru Niclas Larsen, menuntaskan perlawanan dari petarung Denmark itu di ronde kedua.

Petarung fenomenal Thailand itu tampil dengan serangan yang tepat dan kuat untuk mendominasi Larsen sejak awal laga. Larsen yang dijuluki “Dreamchaser” tak bisa menandingi intensitas serangan Tawanchai sehingga perwakilan dari PK. Saenchai itu berhasil mendapatkan knockdown cepat setelah melancarkan serangkaian kombinasi serangan yang ganas di ronde pertama.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com