Usai MotoGP, MS Glow Dukung Gelaran Formula E Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, hari ini Sabtu (4/6/2022).

Penyelenggaraannya didukung oleh 31 sponsor swasta dalam negeri. Dari sejumlah sponsor yang ada, nama MS Glow For Men cukup menarik perhatian para penggemar motorsport di Tanah Air.

Produk perawatan kulit ini diketahui cukup agresif dalam mendukung dunia balap, dan kelasnya pun di taraf internasional. Merek ini diketahui sudah memberikan dukungan kepada tim balap Gresini Racing MotoGP dan kini acara Formula E Jakarta.

Founder Ms Glow for Men, Gilang Widya Pramana, menyebutkan sponsor ini tidak terlepas dari dunia balap yang akrab dengan dunia laki-laki. Sehingga merek ini cukup semangat dalam mendukung dunia olahraga, khususnya motorsport, di dalam dan luar negeri.

"It's for real man! Begitu taglineMs Glow for Men. Dan pria sejati biasanya dekat dengan sport dan otomotif," ungkap pria yang akrab disapa Juragan99 melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/6/2022).

